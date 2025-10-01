NASA: Земля темнеет, дополнительное потепление наиболее ощутит северное полушарие

Группа исследователей из NASA обнаружила, что Земля отражает все меньше солнечного света, особенно в Северном полушарии.

Снижение этого показателя четко прослеживается за последние 20 лет по данным NASA. Группа исследователей под руководством доктора Нормана Леба из Исследовательского центра Ленгли проанализировала, сколько лучевой энергии наша планета отражает обратно в космос.

Ученые проанализировали спутниковые данные за последние 24 года, включая показатели солнечной радиации, альбедо и радиационный баланс. Полученные результаты свидетельствуют, что с 2001 года Северное и Южное полушария потемнели и сейчас отражают меньше солнечного света.

Поглощение радиации в целом увеличилось на 0,83 Вт/м² за десятилетие. Особенно это повлияло на Северное полушарие, которое дополнительно поглощает 0,34 Вт/м². Хотя часть этого избытка компенсируется воздушными потоками и океаническими течениями, чистый рост составляет 0,21 Вт/м² за десятилетие.

Предыдущие исследования предполагали, что воздушные потоки и океанические течения в значительной степени выравнивают баланс между Северным и Южным полушариями, однако последние измерения показывают, что он все больше нарушается.

Среди факторов, которые влияют на ухудшение отражения солнечного света:

Таяние льда — снежный и ледяной покров в Арктике стремительно сокращается, а темные поверхности поглощают больше энергии.

Уменьшение аэрозольных частиц привело к уменьшению образования облаков, что также повлияло на показатели отражения солнечной радиации.

Лесные пожары и извержение вулкана Хунга-Тонга спровоцировали выброс дополнительного количества аэрозолей, усилив отражение в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной.

Снижение отражения демонстрирует, что такие природные механизмы стабилизации, как облака и океанские течения уже не работают полноценно. Это означает, что Земля, особенно Северное полушарие, накапливает больше энергии в долгосрочной перспективе. Для таких регионов как Европа и Северная Америка это может означать дополнительное потепление.

Исследователи подчеркивают важность отражения этого в современных климатических моделях. Сможет ли глобальная система восстановить равновесие в долгосрочной перспективе или нарушение симметрии сохранится, пока неизвестно, но это является критически важным вопросом для будущего глобального климата.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS

Источник: PCWorld