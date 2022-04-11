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Через «Дію» собрали более 250 млн гривен помощи для украинской армии. Деньги перечислили 245 тысяч человек

Через «Дію» собрали более 250 млн гривен помощи для украинской армии. Деньги перечислили 245 тысяч человек

Украинцы активно поддерживают армию. Более 245 тысяч человек перечислили через «Дію» свыше 250 млн гривен в фонд «Повернись живым», который закупает и передает все необходимое нашим бойцам. Об этом сообщили в Минцифры.

Благотворительная организация уже приобрела для армии:

  • 12 206 бронежилетов,
  • 5 660 шлемов,
  • 12 666 средств связи,
  • 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
  • 2793 квадрокоптера,
  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
  • 1703 генератора и других источников питания,
  • 72 автомобиля,
  • 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
  • 1391 ноутбук,
  • 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
  • 309 единиц саперного оборудования.

Фонд «Повернись живым» почти каждый день отчитывается о том, что он закупил и куда это отправил. Информацию можно найти по этой ссылке.

Чтобы получить помощь от фонда и его благотворителей, необходимо сформировать заявку с подписью командира. Идеально, чтобы запрос предоставил командир батальона (сразу на весь батальон), но в отдельных случаях – например, если речь при группе снайперов – можно также формировать самостоятельные заявки.

В случае, если у вашего командира нет прямой связи с фондом — связываться с ним можно в сообщениях официальных соцсетей или через горячую линию или Google-форму. Телефон для обращений от военных: 068-500-88-00. Для сотрудничества: 0683596380 («Київстар»); 0635971531 (lifecell); 0950553437 («Vodafone Україна»). Звонить можно с 10:00 до 19:00 в течение всей недели.


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