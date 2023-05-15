Что будет, если снять радиатор с SSD PСIe 5.0? BSOD или минимальная производительность как альтернатива большей толщине и шуму.

Высокие температуры – основная проблема скоростных SSD для PСIe 5.0. Нужно забыть о временах бесшумных твердотельных накопителей, если вам нужна максимальная скорость. Накопитель Viper PV553 от Patriot, обеспечивающий скорость чтения до 12,4 ГБ/с и записи до 11,8 ГБ/с снабжен активной системой охлаждения и довольно массивным радиатором. Один из самых быстрых SSD будет представлен на выставке Computex 2023.

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Вид малоразмерного вентилятора-турбины вызывает грустные мысли о возможном уровне шума такой конструкции. А что будет, если SSD PСIe 5.0 будет работать без системы охлаждения? ComputerBase ответили на этот вопрос на примере накопителей Crucial T700 и Corsair MP700.

Контроллер Phison E26, на котором основаны почти все твердотельные диски последнего поколения. Максимально допустимое значение параметра Tjmax в его прошивке – 86°C. Поведение при его достижении отличается в зависимости от накопителя. Модель Corsair MP700 просто отключается для защиты от перегрева. Практически это означает зависание компьютера и BSOD.

По другому ведет себя Crucial T700 – для снижения температуры накопитель агрессивно ограничивает производительность. В результате диск не останавливается и система не зависает, но его производительность падает до уровня жестких дисков. Скорость в аварийном режиме не поднимается выше 101 МБ/с. Но благодаря такому режиму вы не потеряете данные из-за отключения.

Перегрев делает проблематичным применение SSD PСIe 5.0 в ноутбуках – в тонком корпусе размещать массивный радиатор просто негде, а отсеки накопителей рассчитаны только на «голый» SSD. Подвод тепловых трубок может изменить ситуацию, но такое решение всё равно требует более мощной системы охлаждения – в ноутбуке появится дополнительный источник нагрева.

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В то же время применение активного охлаждения не выглядит таким уж обязательным — Corsair MP700 оснащена обычным радиатором.

Источники: VideoCardz, ComputerBase