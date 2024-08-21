«Чужой: Ромул» скрывает загадку о Рипли, которая может определить судьбу франшизы

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Режиссер Федерико Альварес неоднократно подчеркивал, что в его творении есть много замаскированных пасхалок.

Осторожно! Далее спойлеры.

Внимательные зрители фильма «Чужой: Ромул» обратили внимание на интересную деталь в сцене с крушением космической станции «Ренессанс». Фанатский сайт AvP Galaxy предполагает, что небольшой корабль, который отделился от станции во время ее столкновения с кольцами планеты, может быть спасательным челноком «Нарцисс». Именно на ней Эллен Рипли (Сигурни Уивер) спасалась в первом фильме серии.

Possible small #AlienRomulus spoiler below: Some eagle-eyed fans seem to have spotted a small ship ejecting from Renaissance station as it crashes. The ship appears to be none other than the Narcissus, which at this point in time carries Elen Ripley in cryo-sleep. According to… pic.twitter.com/IOIv5mnsNm — The Sietch of Sci-Fi (@TSoS_) August 20, 2024

Феде Альварес подогрел интерес фанатов своими загадочными комментариями относительно возможного появления Рипли.

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«Я бы не сказал, что это невозможно, ведь никто точно не знает, что происходило на протяжении всех тех лет, когда она дрейфовала в космосе», — намекнул он в в разговоре с CinemaBlend. «Думаю, по юридическим причинам я не могу рассказать больше. Но я бы сказал, что это не невозможно. В фильме я скрыл несколько вещей, которые являются ответом на этот вопрос».

Фанаты также заметили еще одну сцену, где якобы видно «Нарцисс». Сайт AvP Galaxy утверждает, во время эпизода, когда Кей оказывается запертой в комнате с ксеноморфом, в коридоре можно увидеть вертикально пристыкованный кораблик.

Аккаунт The Sietch of Sci-Fi в Twitter предполагает, что ответы может дать комикс от Marvel, который выйдет 16 октября. Также фанаты вспоминают спин-офф-роман, где Рипли просыпается между событиями «Чужого», размышляя о возможных сценариях развития событий.

Напомним, «Чужой: Ромул» показал второй лучший старт в истории франшизы по кассовым сборам.

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Источник: Gamesradar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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