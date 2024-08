«Чужой: Ромул» скрывает загадку о Рипли, которая может определить судьбу франшизы

Режиссер Федерико Альварес неоднократно подчеркивал, что в его творении есть много замаскированных пасхалок.

Осторожно! Далее спойлеры.

Внимательные зрители фильма «Чужой: Ромул» обратили внимание на интересную деталь в сцене с крушением космической станции «Ренессанс». Фанатский сайт AvP Galaxy предполагает, что небольшой корабль, который отделился от станции во время ее столкновения с кольцами планеты, может быть спасательным челноком «Нарцисс». Именно на ней Эллен Рипли (Сигурни Уивер) спасалась в первом фильме серии.

Possible small #AlienRomulus spoiler below:

Some eagle-eyed fans seem to have spotted a small ship ejecting from Renaissance station as it crashes. The ship appears to be none other than the Narcissus, which at this point in time carries Elen Ripley in cryo-sleep. According to… pic.twitter.com/IOIv5mnsNm

— The Sietch of Sci-Fi (@TSoS_) August 20, 2024