Чистка зубов без полоскания значительно улучшает состояние эмали, — исследование

Обычно люди привыкли к тому, что чистка зубов — стандартная утренняя и вечерняя процедура, которая занимает буквально несколько минут и не вызывает никаких сложностей.

Однако достаточно ли просто намазать зубную пасту на щетку, положить в рот и в течение примерно двух минут чистить зубы, а затем сполоснуть ротовую полость и пойти заниматься себе другими делами? Стоматологи, которые исследовали процесс чистки зубов сделали неожиданные выводы.

В частности, они советуют после чистки зубов не полоскать рот. Это небольшое отличие позволит защитному слою из фтора дольше оставаться на зубной эмали, улучшая защиту от кариеса. Ротовая полость представляет собой сложную экосистему. Зубы покрыты бактериями, которые образуют липкую биопленку, лучше известную, как зубной налет.

Эти бактерии потребляют сахара из пищи, которую мы кладем себе в рот, и производят кислоты, снижающие уровень pH на поверхности зубов. Если этот процесс превосходит естественную реминерализацию, это может привести к растворению кристаллов зубной эмали.

Фтор изменяет этот химический состав и способствует реминерализации зубов. Он замедляет потерю минералов под воздействием кислот и ускоряет восстановление эмали в условиях роста уровня pH.

В присутствии фтора восстанавливающаяся эмаль образует более прочный минерал фторапатит, который устойчив к воздействию кислот вплоть до показателя pH на уровне 4,5. Каждое действие кислоты укрепляет защитные свойства, а фтор также оказывает прямое антимикробное действие на бактерии, вызывающие кариес. Именно поэтому очень важно не забывать чистить зубы.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Однако для достижения наибольшей эффективности, фтор должен сохраняться в организме. Более высокий уровень фтора, который снижается медленнее, обеспечивает лучшую защиту зубной эмали в течение дня. Однако если полоскать рот водой после чистки зубов, вы просто вымываете эти запасы фтора. Слюна также играет роль в поддержании здоровья полости рта, но она далеко не так эффективна, как фтор. Поэтому после чистки зубов лучше не полоскать рот, а сплюнуть излишки пасты и дать фтору сделать свое дело.

По результатам нескольких клинических исследований, специально посвященных изучению влияния полоскания зубов водой на уровень фторида после чистки, были обнаружены значительные негативные эффекты. В частности, шведские исследователи из Гетеборгского университета в рандомизированном перекрестном исследовании наблюдали за студентами-стоматологами, которые чистили зубы пастой с фтором, а после полоскали рот разными способами.

Было установлено, что полоскание зубов большим объемом воды — трижды по 10 мл, значительно снижало уровень фтора в слюне, межзубной жидкости и зубном налете, по сравнению с одним полосканием 5 мл воды. При этом время полоскания, будь то 10 секунд или одна минута, практически не имело значения. Ключевое значение имел именно объем воды.

Другое исследование от 2009 года продемонстрировало, что у участников, которые полоскали рот водой после чистки зубов, кривая выведения фтора была заметно круче, при этом уровень фтора часто возвращался к исходному уровню в течение 30 минут. У тех, кто не полоскал рот, терапевтический уровень фтора сохранялся значительно дольше.

Еще одно перекрёстное исследование выявило, что отсутствие полоскания увеличивает концентрацию фтора во рту, а также то, что фторид остается локально во рту и не обнаруживается в крови. Между тем стоматологи отмечают, что сама чистка зубов остается ключевой. Вы можете полоскать рот водой после чистки, однако если вы чистите зубы регулярно и правильно, значительного ухудшения не будет

Не полоскать рот после чистки зубов рекомендует Национальная служба здравоохранения Великобритании, обосновывая это тем, что полоскание смывает остатки фтора от зубной пасты, тем самым, снижая ее эффективность для здоровья зубов. Аналогичной позиции придерживается Американская стоматологическая ассоциация (ADA). Университеты Европы, США и Филиппин независимо друг от друга пришли к такому же выводу и предложили аналогичные рекомендации.

Тем не менее, большинство людей продолжают полоскать рот после чистки зубов. В основном мы делаем так, потому что нас так учили с детства. И это имело определенный смысл. Дело в том, что фтор не представляет опасности для организма взрослых. Однако дети, особенно маленькие, более чувствительны и имеют более развитый глотательный рефлекс. Поэтому детей учат полоскать рот после чистки зубов, чтобы они не глотали пасту.

Источник: ZME Science