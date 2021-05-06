Citroen представил грузовой электромобиль My Ami Cargo с грузоподъемностью 140 кг, запасом хода 75 км и ценником 6500 евро





В начале прошлого года французы представили сверхкомпактный двухместный электромобиль Citroen Ami, а теперь разработали на его основе грузовой вариант Citroen My Ami Cargo (LCV). В силу своих характеристик и небольшой грузоподъемности модель рассчитана только на доставку заказов и товаров в пределах «последней мили». Однако минимальная стоимость и экологичность новинки наверняка привлечет к ней внимание со стороны кафе, интернет-магазинов, специалистов сервисных служб и курьеров служб доставки, которые в данный момент используют в качестве транспорта электровелосипеды и ДВС-автомобили.

По сути, разработчики новинки взяли базовый двухместный Citroen Ami, убрали оттуда пассажирское сидение и установили на его место модульный бокс из поликарбоната с нишами и полками для удобной перевозки грузов, посылок, почты, инструментов и т.д. В итоге грузовой отсек вмещает грузы объемом 260 литров и весом до 140 кг, а все доступное пространство салона содержит до 400 литров полезного объема.

В Citroen My Ami Cargo используется та же электрическая платформа, что и в Citroen Ami. Электродвигатель мощностью 6 кВт (8 л.с.) позволяет разогнать электромобиль до скорости 45 км/ч. Батарея Li-Ion емкостью 5,5 кВтч обеспечивает всего 75 км запаса хода, зато полностью заряжается от розетки 220 В всего за 3 часа. Габариты модели составляют 2410x1390x1520 мм, радиус поворота — 7,2 м. Производитель предлагает огромный спектр аксессуаров, а также возможность в заводских условиях нанести на приобретенные экземпляры фирменные логотипы и расцветку.

Стоимость Citroen My Ami Cargo составляет €6,490, включая налоги и бонус в размере €900. Электромобиль также можно приобрести в лизинг на условиях €24,18 в месяц (48 месяцев) и первый взнос в €2508. Продажи новинки стартуют в Европе уже в июне текущего года.

Источник: Citroen