Анонсирован Citroen Ami — серийный двухместный электромобиль с мощностью 6 кВт, батареей 5,5 кВтч и запасом хода 70 км, продажи в Европе стартуют летом по цене 6000 евро или 20 евро/мес





Год назад французский автопроизводитель анонсировал на Женевском автосалоне концепт компактного двухместного электромобиля Ami One Concept для управления которым не нужны права. Сегодня компания объявила о начале предзаказов на серийную версию новинки с обновленными характеристиками.

По европейским нормам Citroen Ami представляет собой «легкий квадроцикл», как и Renault Twizy, поэтому управлять им можно без прав и всего с 14 лет (во Франции, с 2015 года) или с 16 лет (в других странах Европы).

Компактный двухместный электромобиль с радиусом поворота 7,2 м располагает габаритами всего 2,41×1,39×1,52 м и весом 485 кг (без батареи — 425 кг), благодаря чему его легко парковать и передвигаться по узким улочкам.

Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч (по требованиям категории), впрочем, электродвигатель мощностью всего 6 кВт в принципе не предназначен для лихачества. Батарея емкостью 5,5 кВтч (!) заряжается от обычной бытовой розетки 220В всего за 3 часа, при этом от полного заряда обеспечивает запас хода до 70 км.

А теперь самое интересное — Citroen Ami можно будет взять в лизинг по цене €19,99 в месяц (после уплаты первого взноса в €2,644 с учетом экологического бонуса €900), в системе каршэринга Free2Move по тарифу €0,26/минута с месячной абонплатой €9,90 или же купить по полной стоимости от €6,000 включая бонус €900.

Прием заказов на Citroen Ami стартует 30 марта 2020 года во Франции и спустя несколько месяцев в Испании, Италии, Бельгии, Португалии и Германии. Первые поставки французским покупателям начнутся в июне текущего года, а каршэринг Free2Move стартует в Париже уже весной.

Источник: Citroen