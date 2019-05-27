Computex 2019: ASUS ZenBook Pro Duo — экстравагантный ноутбук с двумя сенсорными экранами разрешением 4K

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Конечно же ASUS приготовила к выставке Computex 2019, проходящей на родине тайваньского производителя, несколько новинок. Пожалуй, самая необычная — это новый профессиональный ноутбук ZenBook Pro Duo, с которым производитель превзошел сам себя. Вне всяких сомнений, устройство, которое вы можете видеть на иллюстрациях к заметке, является одним из самых экстравагантных ноутбуков из когда-либо созданных.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo предлагает целых два сенсорных дисплея разрешением 4K. Кроме основного экрана OLED диагональю 15,6 дюймов разрешением 3840х2160 пикселей и соотношением сторон 16:9 здесь над клавиатурой установлен дополнительный экран ScreenPad Plus диагональю 14 дюймов разрешением 3840х1100 пикселей (32:9). Основной экран здесь выполнена по технологии NanoEdge. То есть, у него очень тонкие рамки, как у последних моделей премиальных ноутбуков ASUS. Кроме того, этот экран обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3.

Что касается предназначения дополнительного экрана, который, к слову, поддерживает работу со стилусом — оно такое же, как у сенсорной панели Touch Bar ноутбуков MacBook Pro. Только у ZenBook Pro Duo эта самая сенсорная панель вышла гораздо крупнее и, следовательно, функциональнее.

Инженеры ASUS позаботились о том, чтобы нововведение имело практическую ценность и разработали специальное ПО, позволяющее использовать ScreenPad Plus в качестве второго дисплея или даже двух в специальном режиме с разделением на два окна 1080p (16:9). Но тут остается открытым вопрос поддержки разработчиками ПО. Также этот экран можно настроить как расширение основного, чтобы веб-сайты двигались туда-сюда при прокрутке. Наконец, на нем можно смотреть какое-то видео и одновременно работать с таблицами Excel. Очевидно, что второй экран, да еще и такого разрешения, будет требовать немало энергии и на большую автономность здесь рассчитывать определенно не стоит.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo оснащается по последнему слову техники, предлагая на выбор процессор Intel Core i7-9750H или Intel Core i9-9980HK, дискретную видеокарту NVIDIA RTX 2060, до 32 ГБ ОЗУ DDR4 2666 МГц, высокоскоростной SSD с интерфейсом PCIe x4 объемом 1 ТБ или пару меньшей емкости (256/512 ГБ).

Из остального можно отметить ИК-камеру для работы функции распознавания лиц Windows Hello, модули Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, качественную аудиоподсистему Harman Kardon, массив из четырех микрофонов, наличие светодиодной подсветки в клавиатуре и улучшенный кликпад с функцией сенсорного цифрового блока (NumPad).

Кроме 15,6-дюймового ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) предлагается более компактная и слегка упрощенная 14-дюймовая версия ZenBook Duo с модельным номером UX481. У нее тоже два экрана, но уже IPS меньшего разрешения, нет возможности заказать процессор Core i9, а графика — максимум MX250. Более подробные технические характеристики обеих ноутбуков можно узнать из таблицы ниже:

Модель ноутбука ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) ASUS ZenBook Duo (UX481) Процессор Intel Core i9-9980HK Intel Core i7-9750H Intel Core i7 9-го поколения Экран Основной: сенсорный 15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9 Дополнительный: сенсорный экран ScreenPad Plus 14” 4K UHD touchscreen Основной: несенсорный 14” FHD (1920×1080) 16:9 Дополнительный: сенсорный ScreenPad Plus 12.6” FHD ОС Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6 NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5 Оперативная память DDR4 2666MHz, до 32 ГБ LPDDR3 2133MHz,до 16 ГБ Накопитель 1TB PCIe x4 SSD 512GB / 256GB PCIe® x2 SSD 1TB PCIe x4 SSD 512GB / 256GB PCIe® x2 SSD Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Вплоть до Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Веб-камера ИК-камера с поддержкой Windows Hello ИК-камера с поддержкой Windows Hello Порты 1 x Thunderbolt 3 USB-C™ 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A 1 x обычный HDMI 1 x комбинированный 3,5 мм 1 x разъем питания 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 x обычных HDMI 1 x комбинированный 3,5 мм 1 x MicroSD 1 x разъем питания Воспроизведение и запись звука Массив из четырех микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa Аудиосистема Harman Kardon Массив из четырех микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa Аудиосистема Harman Kardon Батарея, Вт*ч 71 70 Размеры, мм 359х246х24 323x223x19 Масса, кг 2,5 1,8 кг

В продаже ноутбуки ZenBook Pro Duo и ZenBook Duo должны поступить в этом году, но точных сроков и цен производитель не называет. Но очевидно, что стоить эти необычные ноутбуки будут дорого.