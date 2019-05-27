Computex 2019: ASUS ZenBook Pro Duo — экстравагантный ноутбук с двумя сенсорными экранами разрешением 4K
Конечно же ASUS приготовила к выставке Computex 2019, проходящей на родине тайваньского производителя, несколько новинок. Пожалуй, самая необычная — это новый профессиональный ноутбук ZenBook Pro Duo, с которым производитель превзошел сам себя. Вне всяких сомнений, устройство, которое вы можете видеть на иллюстрациях к заметке, является одним из самых экстравагантных ноутбуков из когда-либо созданных.
Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo предлагает целых два сенсорных дисплея разрешением 4K. Кроме основного экрана OLED диагональю 15,6 дюймов разрешением 3840х2160 пикселей и соотношением сторон 16:9 здесь над клавиатурой установлен дополнительный экран ScreenPad Plus диагональю 14 дюймов разрешением 3840х1100 пикселей (32:9). Основной экран здесь выполнена по технологии NanoEdge. То есть, у него очень тонкие рамки, как у последних моделей премиальных ноутбуков ASUS. Кроме того, этот экран обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3.
Что касается предназначения дополнительного экрана, который, к слову, поддерживает работу со стилусом — оно такое же, как у сенсорной панели Touch Bar ноутбуков MacBook Pro. Только у ZenBook Pro Duo эта самая сенсорная панель вышла гораздо крупнее и, следовательно, функциональнее.
Инженеры ASUS позаботились о том, чтобы нововведение имело практическую ценность и разработали специальное ПО, позволяющее использовать ScreenPad Plus в качестве второго дисплея или даже двух в специальном режиме с разделением на два окна 1080p (16:9). Но тут остается открытым вопрос поддержки разработчиками ПО. Также этот экран можно настроить как расширение основного, чтобы веб-сайты двигались туда-сюда при прокрутке. Наконец, на нем можно смотреть какое-то видео и одновременно работать с таблицами Excel. Очевидно, что второй экран, да еще и такого разрешения, будет требовать немало энергии и на большую автономность здесь рассчитывать определенно не стоит.
Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo оснащается по последнему слову техники, предлагая на выбор процессор Intel Core i7-9750H или Intel Core i9-9980HK, дискретную видеокарту NVIDIA RTX 2060, до 32 ГБ ОЗУ DDR4 2666 МГц, высокоскоростной SSD с интерфейсом PCIe x4 объемом 1 ТБ или пару меньшей емкости (256/512 ГБ).
Из остального можно отметить ИК-камеру для работы функции распознавания лиц Windows Hello, модули Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, качественную аудиоподсистему Harman Kardon, массив из четырех микрофонов, наличие светодиодной подсветки в клавиатуре и улучшенный кликпад с функцией сенсорного цифрового блока (NumPad).
Кроме 15,6-дюймового ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) предлагается более компактная и слегка упрощенная 14-дюймовая версия ZenBook Duo с модельным номером UX481. У нее тоже два экрана, но уже IPS меньшего разрешения, нет возможности заказать процессор Core i9, а графика — максимум MX250. Более подробные технические характеристики обеих ноутбуков можно узнать из таблицы ниже:
|Модель ноутбука
|ASUS ZenBook Pro Duo (UX581)
|ASUS ZenBook Duo (UX481)
|Процессор
|
Intel Core i9-9980HK
Intel Core i7-9750H
|Intel Core i7 9-го поколения
|Экран
|
Основной: сенсорный 15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9
Дополнительный: сенсорный экран ScreenPad Plus 14” 4K UHD touchscreen
|
Основной: несенсорный 14” FHD (1920×1080) 16:9
Дополнительный: сенсорный ScreenPad Plus 12.6” FHD
|ОС
|
Microsoft Windows 10 Home
Microsoft Windows 10 Pro
|
Microsoft Windows 10 Home
Microsoft Windows 10 Pro
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6
|NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5
|Оперативная память
|DDR4 2666MHz, до 32 ГБ
|LPDDR3 2133MHz,до 16 ГБ
|Накопитель
|
1TB PCIe x4 SSD
512GB / 256GB PCIe® x2 SSD
|
1TB PCIe x4 SSD
512GB / 256GB PCIe® x2 SSD
|Беспроводные интерфейсы
|
Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
|
Вплоть до Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
|Веб-камера
|ИК-камера с поддержкой Windows Hello
|ИК-камера с поддержкой Windows Hello
|Порты
|
1 x Thunderbolt 3 USB-C™
2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
1 x обычный HDMI
1 x комбинированный 3,5 мм
1 x разъем питания
|
1 x USB 3.1 Gen2 Type-C
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A
1 x обычных HDMI
1 x комбинированный 3,5 мм
1 x MicroSD
1 x разъем питания
|Воспроизведение и запись звука
|
Массив из четырех микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa
Аудиосистема Harman Kardon
|
Массив из четырех микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa
Аудиосистема Harman Kardon
|Батарея, Вт*ч
|71
|70
|Размеры, мм
|359х246х24
|323x223x19
|Масса, кг
|2,5
|1,8 кг
В продаже ноутбуки ZenBook Pro Duo и ZenBook Duo должны поступить в этом году, но точных сроков и цен производитель не называет. Но очевидно, что стоить эти необычные ноутбуки будут дорого.