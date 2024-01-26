Новости WTF 26.01.2024 в 11:31 comment views icon

Cruise не скрывала видео с наездом роботакси на пешехода — у нее просто «был плохой интернет‎»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Cruise не скрывала видео с наездом роботакси на пешехода — у нее просто «был плохой интернет‎»

В октябре прошлого года роботакси Cruise наехало на сбитую другим авто женщину и протащило ее за собой еще на 6 метров — однако расследование регуляторов осложнилось тем, что компания не смогла прислать 45-секундное видео инцидента (как показали ныне результаты расследования, якобы «из-за проблем с интернетом‎»).

Юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая была нанята Cruise, чтобы определить, ввели ли ее руководители в заблуждение регулятора, изложила подробные выводы в 200-страничном отчете, который просмотрело издание The Verge. В документе отмечается, что «веские доказательства» подтверждают, что Cruise «воспроизвела или пытался воспроизвести полное видео», на котором изображено, как ее автомобиль тянет женщину на обочину, однако «проблемы с подключением к Интернету, вероятно, помешали компании получить четкую и полную запись».

В первые часы после инцидента некоторые сотрудники Cruise не знали, что автомобиль протянул женщину при попытке остановиться и не наехать на нее, поэтому сделали заявление для прессы и начали делиться первыми видео. Руководители компании тем временем были «зациклены» на исправлении нарратива СМИ о том, что автомобиль Cruise, а не другой водитель, спровоцировал аварию.

Несколько руководителей ушли в отставку после инцидента, включая соучредителей Кайла Фогта и Дэна Кана. Cruise приостановила беспилотные поездки сначала в Калифорнии, а затем и по всей стране, назначила нового директора по безопасности и отозвала все 950 своих автомобилей. Почти четверть сотрудников компании были уволены, поскольку General Motors отзывает часть финансирования компании. В октябре GM сообщила, что потеряла примерно $1,9 миллиарда на Cruise за первые девять месяцев 2023 года, включая $732 миллиона только за третий квартал.

«‎Мы сосредоточены на совершенствовании нашей технологии и возвращении доверия общественности», пишут руководители Cruise в блоге в ответ на отчет.

Дополнительно инцидент расследуют Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам.

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