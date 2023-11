Гендир Cruise Кайл Фогт подал в отставку. Он обеспечил «250 тыс. беспилотных поездок»

Соучредитель и генеральный директор Cruise Кайл Фогт подал в отставку. 38-летний экс-управленец отметил, что «эти 10 лет были удивительными», напомнив, что «стартап, который я запустил в гараже, обеспечил более 250 000 беспилотных поездок в нескольких городах».

Фогт пока планирует сделать перерыв, чтобы «исследовать некоторые новые идеи». Ранее Фогт был соучредителем видеоплатформ Justin.tv, Twitch (вместе с Эмметом Широм, возглавившим в этот день OpenAI) и Socialcam.

Today I resigned from my position as CEO of Cruise. (1/5)

— Kyle Vogt (@kvogt) November 20, 2023