Гендир Cruise Кайл Фогт подал в отставку. Он обеспечил «250 тыс. беспилотных поездок»

Соучредитель и генеральный директор Cruise Кайл Фогт подал в отставку. 38-летний экс-управленец отметил, что «эти 10 лет были удивительными», напомнив, что «стартап, который я запустил в гараже, обеспечил более 250 000 беспилотных поездок в нескольких городах».

Фогт пока планирует сделать перерыв, чтобы «исследовать некоторые новые идеи». Ранее Фогт был соучредителем видеоплатформ Justin.tv, Twitch (вместе с Эмметом Широм, возглавившим в этот день OpenAI) и Socialcam.

Today I resigned from my position as CEO of Cruise. (1/5) — Kyle Vogt (@kvogt) November 20, 2023

Замена на вакантное место генерального директора пока не назначена, передает Engadget. General Motors возможно повысит до этой позиции Мо Элшенави, исполнительного вице-президента по инжинирингу компании Cruise.

Отставка произошла на фоне немалого количества скандалов, в частности роботакси Cruise врезалось в пожарную машину — регулятор потребностям сократить автопарк на 50%. Затем Cruise лишили разрешения на работу в Калифорнии после наезда на пешехода. Сам Фогт напоследок запомнился провокационным заявлением, что в центры городов следует допускать только автомобили без водителя-человека.