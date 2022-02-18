Центр Парижа к началу 2024 года перекроют для автотранспорта

Запрет почти на автомобильное движение в центре Парижа должен был вступить в силу в этому году. Но жители столицы Франции жалуются на огромные пробки, а живущие в пригородах не имеют вариантов, чтобы добраться до работы в городе, пишет The Local.

В пешеходную зону попадают четыре округа к северу от реки Сены, два острова и основные достопримечательности, которые включают собор Нотр-Дам и Сент-Шапель.

Большая часть исторического Левого берега и его района Сен-Жермен-де-Пре станет «зеленой зоной», закрытой для сквозного движения, за исключением местных жителей, такси и коммунальных служб.

Заместитель мэра Парижа Давид Бельяр, отвечающий за транспорт, заявил, что даже после введения ограничений в 2024 году поездки на частных автомобилях в центральных районах будут разрешены для людей, «идущих в театр или в гости к друзьям». Также по-прежнему будет разрешено ездить в центр за покупками.

Инициатива по перекрытию центра принадлежит мэру Парижа Анне Идальго, которая хочет очистить воздух в городе перед Олимпиадой 2024 года.

Альтернативой автотранспорту называют велосипеды. Но New York Times добавляет, что жители жалуются на игнорирование велосипедистами правил дорожного движения. И новая сеть велодорожек подверглась критике за плохую планировку. Власти отреагировали увеличением количества полицейских для штрафования велосипедистов.

В августе 2021 года власти Парижа ограничили скорость автомобилей на основных улицах до 30 км/ч. Исключение составляют окружная дорога – там остается предел в 70 км/ч; бульвары Маршалов (бульварное кольцо, дублирующее окружную с внутренней стороны) и ряд сквозных магистралей.