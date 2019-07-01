Цены новых селфифонов Xiaomi CC9 слили за день до анонса

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Уже завтра, 2 июля, компания Xiaomi официально представит первые смартфоны новой серии Xiaomi CC, о которых мы в последнее время много писали. Дизайн и характеристики грядущих новинок уже не являются секретом, а сейчас подоспели и цены, которые успешно слили китайские интернет-магазины.

Итак, базовая модель Xiaomi CC9 будет стоить 2499 юаней (около $365), а премиальная Xiaomi CC9 Meitu Edition с более продвинутой камерой получит ценник в 2999 юаней ($438). Отметим, что это по-прежнему инсайдерские сведения, а не официальные данные.

Смартфоны серии Xiaomi CC выступят прямыми конкурентами последним моделям OPPO серии R, Vivo серии X и Huawei Nova.

Кроме базовой Xiaomi CC9 и продвинутой Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition в новоиспеченной линейке ожидается упрощенная и более компактная модель Xiaomi CC9e. Точных данных о цене Xiaomi CC9e нет, но предполагается, что она будет на уровне $300.

Освежить в памяти характеристики Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e вы можете из нашей предыдущей заметки.

Источник: Gizmochina