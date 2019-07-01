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Цены новых селфифонов Xiaomi CC9 слили за день до анонса

Цены новых селфифонов Xiaomi CC9 слили за день до анонса

Цены новых селфифонов Xiaomi CC9 слили за день до анонса


Уже завтра, 2 июля, компания Xiaomi официально представит первые смартфоны новой серии Xiaomi CC, о которых мы в последнее время много писали. Дизайн и характеристики грядущих новинок уже не являются секретом, а сейчас подоспели и цены, которые успешно слили китайские интернет-магазины.

Итак, базовая модель Xiaomi CC9 будет стоить 2499 юаней (около $365), а премиальная Xiaomi CC9 Meitu Edition с более продвинутой камерой получит ценник в 2999 юаней ($438). Отметим, что это по-прежнему инсайдерские сведения, а не официальные данные.

Смартфоны серии Xiaomi CC выступят прямыми конкурентами последним моделям OPPO серии R, Vivo серии X и Huawei Nova.

Кроме базовой Xiaomi CC9 и продвинутой Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition в новоиспеченной линейке ожидается упрощенная и более компактная модель Xiaomi CC9e. Точных данных о цене Xiaomi CC9e нет, но предполагается, что она будет на уровне $300.

Освежить в памяти характеристики Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e вы можете из нашей предыдущей заметки.

Источник: Gizmochina

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