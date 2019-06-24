Официально: Смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e будут представлены 2 июля

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На прошлой неделе состоялся формальный анонс новой молодежной линейки смартфонов Xiaomi CC, создаваемой совместно с Meitu. Модели этой серии будут выделяться оригинальным стилем и широкими возможностями по части съемки. Теперь же производитель сообщил точную дату премьеры первых моделей серии — Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e. Соответствующее мероприятие пройдет на следующей неделе, 2 июля 2019.

В Xiaomi сообщили, что одной из отличительных особенностей смартфонов серии Xiaomi CC станет новая загрузочная анимация оболочки MIUI. Вот такая:

Одновременно Xiaomi опубликовала целую россыпь рекламных изображений новых смартфонов Xiaomi CC, в которых умело обыграла буквы CC в названии. Ранее глава Xiaomi говорил, что буквы CC — это сокращение от Colorful и Creative (яркий и креативный дизайн, разработанный командой Chic & Cool 90). На этих новых изображениях, собранных в галерее ниже, можно увидеть множество других эпитетов, которыми производитель возносит новую серию:

В общем, маркетологи Xiaomi не зря едят свой хлеб.

Как отмечалось выше, откроют новую линейку Xiaomi CC модели Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e. По предварительным данным, старшая модель Xiaomi CC9 получит SoC Qualcomm Snapdragon 730, экран AMOLED с каплевидным вырезом диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, тройную основную камеру на сенсорах 48 Мп (Sony IMX586), 16 и 12 Мп, а также 32-мегапиксельную селфи-камеру. Объем оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ. Емкость батареи составит 4000 мА•ч. Модель Xiaomi CC9e, будучи упрощенной и слегка уменьшенной версией Xiaomi CC9, получит экран AMOLED диагональю 5,97 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, SoC Snapdragon 710, тройную камеру иной конфигурации (48 Мп + 8 Мп + 5 Мп) и аккумулятор меньшей емкости 3500 мА•ч. Обычный Xiaomi CC9 будет стоить $378 или $451 в зависимости от версии, а младшая модель Xiaomi CC9e — $232 или $320 (6/64 и 8/128 ГБ).

Источник: Gizchina