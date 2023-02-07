Дефицит электроэнергии уменьшился: газотурбинная электростанция на 28 МВт предана Украине из США, предприятия начали импорт 200-300 МВт энергии из ЕС

ГП НАЭК «Энергоатом» сообщает, что 7 февраля 2023 в Украине была представлена мобильной газотурбинная электростанция, полученной от USAID в рамках помощи энергетической отрасли, объекты которой пострадали в результате российских ракетных обстрелов. На мероприятии присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и президент «Энергоатома» Петр Котин, а также посол США в Украине Бриджит Бринк и заместитель администратора USAID Изабель Коулман.

Газотурбинная мобильная электростанция произведена компанией General Electric в США и была переправлена двумя авиарейсами из аэропорта Юма в аэропорт Жешув (Польша). НАЭК «Энергоатом» организовал ее последующую транспортировку в Украину.

Газотурбинная станция увеличит доступные генерирующие на 28 МВт. Она позволит быстро восстанавливать питание собственных нужд АЭС в случае их обесточивания. 28 МВт – это больше, чем маневровая (позволяющая быстро реагировать на изменения и пиковую нагрузку) мощность одного атомного энергоблока ВВЭР-1000. Подобные станции могут обеспечить питания объектов критической инфраструктуры, что позволит снабжать население электроэнергией и теплом.

Дополнительная мощность станции поможет энергосистеме, но не убережет от блекаутов – подобных станций должно быть гораздо больше. «Энергоатом» готовит персонал для работы на подобном оборудовании на случай дальнейших поставок.

Мобильная электростанция была установлена ​​на одном из объектов критической инфраструктуры Украины, подключена к электросети и в ближайшее время начнет работу.

Импорт электроэнергии из Европейского Союза

Поставки нового мощного оборудования – не единственная мера по обеспечению дополнительной генерации в энергосистеме Украины. В последних числах января предприятия начали импортировать из Евросоюза энергию для собственных производственных нужд мощностью до 300 МВт – об этом рассказал LIGA.net глава комитета по энергетике ВР Андрей Герус.

Благодаря импорту фабрики и заводы смогут избегать веерных отключений, наращивая объемы производства. В первую очередь импортируют энергию предприятия, для которых ее цена не так важна, как само наличие. Непрерывная подача электричества позволит не останавливать производственный цикл, в результате чего продукция стала бы негодной. Среди покупателей электроэнергии из ЕС – предприятия металлургии и маслоэкстракционные заводы.

Импорт из Евросоюза значительно дешевле работы дизель-генераторов: вместо 20 грн за кВт⋅ч предприятие в таком случе платит лишь 6 грн за кВт⋅ч. Также оно оплачивает распределение электроэнергии, но стоимость этой услуги повышает цену не так существенно. Импорт помогает преодолеть ограничение мощности дизельных генераторов и получить 30-50 Мвт, необходимых предприятию.