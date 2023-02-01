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В Ирпене запущена первая муниципальная малая электростанция мощностью 1 МВт. В ближайших планах – 100 подобных станций по всей Украине

В Ирпене запущена первая муниципальная малая электростанция мощностью 1 МВт. В ближайших планах – 100 подобных станций по всей Украине

Первая из множества малых электростанций, появление которых было анонсировано ранее, установлена в Ирпене, значительно пострадавшем от российского вторжения, и будет обслуживать критическую инфраструктуру пригорода Киева.

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Газопоршневая установка Jenbacher мощностью 1 МВт произведена в готовом виде австрийской компанией INNIO и установлена в рамках совместного проекта городского совета Ирпеня и ТОВ «КТС Инжиниринг». Координация проекта осуществлялась главой комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андреем Герусом.

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Основная задача газопоршневой электростанции Jenbacher – обеспечивать электропитание котельной, дающей тепло 70% жителей города. Также к ней будут подключены школы, больница и горсовет.

Электростанция малой мощности была собрана и укомплектована в Австрии. Она введена в эксплуатацию через несколько дней после доставки. Для установки необходимо было лишь создать бетонный фундамент для установки конструкции контейнерного типа, подключить газ и электросеть.

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Малая электростанция работает на природном газе, что делает вырабатываемую электроэнергию более дешевой, чем при использовании жидкотопливных генераторов. Установка является постоянным, а не резервным источником питания и рассчитана на непрерывный режим эксплуатации. В соответствии с договорённостями, монтаж станции ничего не стоил городскому бюджету Ирпеня.

Андрей Герус рассказал о планах установки 100 малых электростанций для обеспечения питания инфраструктуры различных городов. По словам народного депутата, в Украине будет создана сеть распределенной генерации из сотен подобных станций для диверсификации выработки электроэнергии и защиты энергосистемы от масштабных повреждений.

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Источник: Комитет ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ


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