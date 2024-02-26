Новости Крипто 26.02.2024 в 10:18 comment views icon

Декларирование: у 1428 чиновников есть криптовалюта. Больше всего владельцев крипты — в Нацполиции и прокуратуре

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Вадим Карпусь

Автор новостей

По результатам декларирования доходов за 2022 год в 1428 декларациях чиновников было указано наличие криптовалютных активов. Для сравнения, в 2021 году криптоактивы упоминались в 788 декларациях. Наибольшее количество сторонников криптовалют оказалась среди работников Нацполиции и прокуратуры.

Декларування: у 1428 чиновників є криптовалюта. Найбільше власників крипти – у Нацполіції та прокуратурі

Так, из общего количества владельцев криптовалют в 2022 году около 12% (171) работают в Нацполиции, а еще 10,5% (150) — в прокуратуре. Для сравнения, до начала полномасштабной войны чаще всего криптовалюту декларировали чиновники из городских советов — 75 (9,5%).

Декларування: у 1428 чиновників є криптовалюта. Найбільше власників крипти – у Нацполіції та прокуратурі

Наиболее популярна криптовалюта в 2022 году оказалась среди жителей Днепропетровской и Одесской областей — по 72 декларации. На третьем месте оказалась Харьковская область с 64 декларациями. Накануне полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.

Декларування: у 1428 чиновників є криптовалюта. Найбільше власників крипти – у Нацполіції та прокуратурі

Самой популярной криптовалютой остался Bitcoin. В 2022 году этот криптоактив задекларировали 648 чиновников. Это 45% от общего количества деклараций. Для сравнения, в 2021 году биткоин упоминался в 356 декларациях. В 2022 году один из украинских депутатов задекларировал 121 монету Bitcoin на сумму более 195 млн грн.

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Источник: Опендатабот

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