Dell представила новое поколение ноутбуков XPS 13, 14 и 16 — первые с новой клавишей Copilot

В преддверии выставки CES 2024 Dell распространила смелый дизайн прошлогоднего XPS 13 Plus на остальные ноутбуки линейки XPS – теперь это касается новых 14- и 16-дюймовых моделей. Приставка Plus также исчезла: новые модели называются просто XPS 13, 14 и 16.

Все они имеют отличительную особенность XPS 13 Plus: бесшовная стеклянная подставка для запястья, скрывающая невидимый тактильный тачпад прямо посередине, сенсорные функциональные кнопки над клавиатурой и большие колпачки клавиш для более удобного набора текста. Эти компьютеры также являются одними из первых, получивших специальные клавиши Windows Copilot.

В прошлом году Dell, возможно, немного переборщила с минимализмом, передает Engadget. У XPS 13 Plus было только два порта USB-C и не было разъема для наушников. Это касается и теперешнего XPS 13, но не XPS 14 и 16. Они оба получили разъемы для наушников, три порта USB-C Thunderbolt 4 и слот для карт памяти microSD.

Все ноутбуки оснащены новыми чипами Intel Core Ultra, содержащими графические процессоры для работы с искусственным интеллектом. Так что даже без специального графического процессора они могут быть относительно полезными для творческой работы. Но если требуется дополнительная графическая мощность, XPS 14 и 16 можно также конфигурировать с графическими процессорами NVIDIA серии RTX 40.

Каждый новый компьютер XPS также оснащен FHD+ экранами с изменяющейся частотой обновления от 30 Гц до 120 Гц. Но они также могут быть оборудованы OLED-экранами: XPS 13 и 14 имеют опциональные 3K OLED-экраны с максимальной частотой обновления 60 Гц и 120 Гц соответственно, а XPS 16 оснащен 4K OLED-панелью, которая может достигать 90 Гц.

Новая линейка XPS от Dell появится в продаже в скором времени: XPS 13 будет стоить от 1300 долларов, XPS 14 – от 1700 долларов, а XPS 16 – от 1900 долларов.