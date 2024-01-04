Microsoft впроваджує клавішу Copilot — це перша зміна клавіатури Windows за 30 років

Microsoft хоче, щоб 2024 рік став «роком комп’ютера зі штучним інтелектом», і розпочинає його зі значної зміни клавіатури. На різноманітних нових ПК і ноутбуках від партнерів Microsoft має з’явитися нова клавіша Copilot, що забезпечуватиме швидкий доступ до можливостей штучного інтелекту Windows Copilot.

Клавіша Copilot — це перша велика зміна в розкладці клавіатури ПК з Windows за майже три десятиліття.

Майже 30 років тому ми представили клавішу Windows на клавіатурі ПК, яка дала змогу людям у всьому світі взаємодіяти з Windows. Ми розглядаємо це як ще один трансформаційний момент у нашій подорожі з Windows, де Copilot стане точкою входу у світ штучного інтелекту на ПК. — Юсуф Мехді, виконавчий віцепрезидент і директор з маркетингу Microsoft.

Нова клавіша Copilot замінить клавішу меню (клавішу застосунків), яка була введена разом з клавішею Windows кілька десятиліть тому. На більшості клавіатур вона буде розміщена поруч із правою клавішею Alt, причому її розташування залежатиме від виробника та ринку. Клавіша Copilot просто запускає Windows Copilot, вбудований у Windows 11, пропонуючи чат-бот на кшталт ChatGPT, який може відповідати на запити або навіть виконувати дії у Windows.

Якщо Windows Copilot поки що недоступний, клавіша Copilot запускатиме замість нього Windows Search. У той час як чинна клавіша Windows може відкривати меню «Пуск» або комбінуватися з іншими клавішами для швидкого доступу до функцій і можливостей Windows, клавіша Copilot поки що є лише клавішею запуску. Невідомо, чи планує корпорація дозволити використовувати нову клавішу в поєднанні з іншими клавішами в майбутньому.

Microsoft не повідомила, які OEM-виробники додадуть клавішу Copilot. Ходять чутки, що Microsoft випустить нові моделі Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 навесні, які можуть стати першими.