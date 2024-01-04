Microsoft внедряет клавишу Copilot — это первое изменение клавиатуры Windows за 30 лет

Microsoft хочет, чтобы 2024 стал «годом компьютера с искусственным интеллектом», и начинает его со значительного изменения клавиатуры. На новых ПК и ноутбуках от партнеров Microsoft должна появиться новая клавиша Copilot, обеспечивающая быстрый доступ к возможностям искусственного интеллекта Windows Copilot.

Клавиша Copilot – это первое крупное изменение в раскладке клавиатуры ПК с Windows за почти три десятилетия.

Около 30 лет назад мы представили клавишу Windows на клавиатуре ПК, позволяющую людям во всем мире взаимодействовать с Windows. Мы рассматриваем это как еще один трансформационный момент в нашей поездке с Windows, где Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК. — Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Microsoft.

Новая клавиша Copilot заменит клавишу меню (клавишу приложений), которая была введена вместе с клавишей Windows несколько десятилетий назад. На большинстве клавиатур она будет расположена рядом с правой клавишей Alt, причем ее расположение будет зависеть от производителя и рынка. Клавиша Copilot просто запускает Windows Copilot, встроенный в Windows 11, предлагая чат-бот типа ChatGPT, что может отвечать на запросы или даже выполнять действия в Windows.

Если Windows Copilot пока не доступен, клавиша Copilot будет запускать вместо него Search Windows. В то время как действующая клавиша Windows может открывать меню «Пуск» или комбинироваться с другими клавишами для быстрого доступа к функциям и возможностям Windows, клавиша Copilot является пока только клавишей запуска. Неизвестно, планирует ли корпорация разрешить использовать новую клавишу в сочетании с другими клавишами в будущем.