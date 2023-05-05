Обновлённый ноутбук Dell XPS 13 Plus получил процессор Intel Intel Core 13-го поколения и цену от $1400

Компания Dell обновила ноутбук XPS 13 Plus, оснастив его новыми процессорами Intel Core 13-го поколения. При этом внешне устройство практически не изменилось.

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По мнению обозревателей The Verge, именно процессор нуждался в замене в Dell XPS 13 Plus модельного ряда 2022 года. Устройство становилось горячим и шумным при активном использовании, а время автономной работы оставляло желать лучшего. И это разочаровывало в тонком ультрапортативном ноутбуке.

В ноутбуке Dell XPS 13 Plus модельного ряда 2023 года установлен процессор нового 13-го поколения всё той же серии Intel P. Благодаря увеличению количества эффективных ядер в этом поколении чипов можно ожидать увеличения времени автономной работы и снижения уровня издаваемого шума.

Пока что на сайте Dell доступен обновлённый ноутбук XPS 13 Plus лишь с процессором Core i7-1360P. Конфигурация может включать 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5, SSD емкостью до 2 ТБ. На выбор пользователей предлагаются следующие опции дисплея:

IPS 1920×1200 точек,

IPS 3840×2400 точек,

OLED 3456×2160 точек.

Цена Dell XPS 13 Plus 2023 года начинается с отметки $1399 за конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ, накопителем ёмкостью 512 ГБ и дисплеем с разрешением 1920×1200 точек. Это немного дешевле прошлогодней модели с Core i7-1280P на момент выхода.

Источник: The Verge