Dell Technologies создает отдельное подразделение для развития интернета вещей и инвестирует в это направление $1 млрд

В рамках проведения мероприятия IQT Day в Нью-Йорке компания Dell Technologies рассказала о своей стратегии развития концепции интернета вещей и шагах, предпринимаемых для продвижения данного направления.

Отмечается, что на протяжении предыдущих 15 лет активно развивалась инфраструктура облачных сервисов. Но в последние годы в связи с появлением множества умных устройств она уже не может эффективно справляться с задачами, которые возложены на гаджеты в рамках концепции интернета вещей. Подобные приборы попросту не могут ждать откликов от централизованной облачной инфраструктуры, потому что каждая секунда на счету. Потому возросла потребность в том, чтобы распределять и обрабатывать информацию в режиме реального времени. В связи с этим в качестве базиса IoT-стратегии Dell Technologies предлагает использовать новую вычислительную модель «распределенного ядра» (Distributed Core). Благодаря этому комплексные IoT-решения могут быть объединены и развернуты в рамках одной компании без использования сторонних ресурсов.

Также сообщается, что в рамках Dell Technologies создано отдельное подразделение, специализирующееся на разработке и внедрении решений в рамках концепции интернета вещей. Новый IoT-дивизион возглавит технический директор VMware Рэй О’Фаррелл (Ray O’Farrell). Подразделение призвано ускорить разработку и развитие продуктов и сервисов во всем семействе компаний Dell Technologies, а также объединить внутренние технологии и предложения этих компаний для предоставления комплектных решений для клиентов.

Вместе с тем, Dell Technologies намерена вкладывать значительные средства в развитие направления интернета вещей. В течение ближайших трех лет компания инвестирует $1 млрд в новые IoT-продукты, лаборатории, партнерские программы и экосистему.