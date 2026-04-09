Дени Вильнев завершает трилогию: "Дюна 32 получила официальную дату релиза и первые подробности сюжета

Долгожданное завершение эпической саги о Поле Атриде становится все ближе. Студия Warner Bros. Pictures и Legendary Entertainment официально подтвердили, что третья часть франшизы, получившая название «Дюна: Часть третья» (Dune: Part Three), выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года.





В украинских кинотеатрах премьера традиционно состоится на день раньше — 17 декабря 2026 года. Режиссер Дени Вильнев уже завершил основные съемки и сейчас работает над сложным постпродакшеном, обещая зрителям еще более масштабное зрелище, чем в предыдущих частях.

Техническая сторона фильма обещает стать новым стандартом для индустрии. Вильнев снова объединил усилия с оператором Грейгом Фрейзером, чтобы полностью снять ленту на камеры сертификации IMAX. Это позволит расширить соотношение сторон до 1.43:1 в специализированных залах, обеспечивая максимальное погружение. Ожидается, что использование практических эффектов в «Дюне 3» снова будет преобладать над графикой, хотя для отображения новых планетарных локаций задействованы передовые алгоритмы рендеринга Спрос на билеты уже зашкаливает: первые партии для залов IMAX 70mm в США были распроданы за считанные минуты после старта продаж в апреле 2026 года.





Актерский состав пополнился громкими именами, которые дополнят звездный ансамбль. Кроме Тимоти Шаламе Зендеи и Флоренс Пью, официально подтверждено участие Роберта Паттинсона в роли хитроумного Скайтейла — мастера лиц из Бене Тлейлакса. Также к своим ролям вернутся Джейсон Момоа (в неожиданном образе гхолы Дункана Айдаго) и Аня Тейлор-Джой, чья героиня Алия Атрид станет ключевой фигурой в борьбе за власть. Поклонники, которые следят за карьерой Роберта Паттинсона, с энтузиазмом восприняли его присоединение к вселенной Арракиса.

Сюжет ленты будет базироваться на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», однако с определенными изменениями. Вильнев решил сделать временной скачок в 17 лет (вместо 12 в книге), чтобы показать долгосрочные последствия правления императора Пола Муад’Диба. Основной акцент будет сделан на внутренней борьбе героя и его попытках вырваться из ловушки пророчеств, которые он сам и создал. Для понимания глубины конфликта стоит вспомнить анализ философии «Дюны» и религиозного фанатизма, который стал центральной темой всей трилогии. Кроме песчаных дюн, зрители наконец увидят другие миры Империи, в частности планету Тлейлакс и роскошные сады на Кайтайне.

