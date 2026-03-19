

Хор фрименов в трейлере "Дюна 3" записали голосом Тимоти Шаламе

Катерина Левицкая

Хор фріменів в трейлері "Дюна 3" записали голосом Тімоті Шаламе

Композитор «Дюна 3» Ганс Циммер рассказал, что удивительное пение, которое звучит в трейлере, было записано с помощью исполнителя главной роли Тимоти Шаламе.


«Дюна» снова осуществляет мои мечты о сотрудничестве с легендарным режиссером Дени Вильневым и воплощает его видение через звуки», — написал Циммер в Instagram. «С гордостью хочу поделиться новым пением фрименов, представленным в трейлере «Дюна 3″, разработанным в сотрудничестве с Дени и выполненным моим дорогим другом Тимоти Шаламе».

Ганс Циммер — один из самых известных композиторов в мире кино, уже отмеченный «Оскаром» за музыку к мультфильму «Король-лев». К тому же именно он создал партитуру к первому «Гладиатору», а также таким фильмам, как «Человек дождя», «Пираты Карибского моря», «Код да Винчи», «Интерстеллар» и др. С «Дюной» он работает с момента съемок первой части.

Что известно о фильме «Дюна 3»?

Это третья часть в экранизации «Дюны» от Дени Вильнева, она основана на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» и продолжает историю Пола Атрейдеса с временным скачком в 17 лет: он уже в роли лидера, отца и фактически нового злодея, который начинает войну на Арракисе.


«Я играю старшего персонажа. Такого, на которого повлияли годы лидерства», — объяснял Шаламе в прошлом году. «Не хочу сказать много, но добавлю, что Дени невероятно точно осознал этот вызов».

Наряду с Шаламе, актерский состав «Дюна 3» включает Зендаю в роли Чани, Флоренс Пью в роли Ирулан, Ребекку Фергюсон в роли леди Джессики, Хавьера Бардема в роли Стилгара, а также Джейсона Момоа в роли клона Дункана Айдахо и Аню Тейлор-Джой в полноценной роли Алии. Есть и одно очень интересное обновление: Роберт Паттинсон, который играет беловолосого злодея из книг Скайтейла.

«Дюна: Часть третья» выйдет в кинотеатрах 18 декабря, в Украине — днем раньше. Эта дата интересна тем, что в этот же день запланирована премьера «Мстителей». Обе студии отказались уступать, в результате чего фильм Marvel вообще остался без экранов IMAX.

Спецпроекты
Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA

Источник: Games Radar

