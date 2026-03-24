"Дюна 3" запустит бычий цикл биткоина? Крипторынок снова ловит сигналы

Шадрін Андрій

"Індикатор Дюни" та біткоїн: збіг чи закономірність

17 марта Warner Bros. выпустила первый тизер к «Дюне: Часть 3» — и криптосообщество сразу вспомнило о странном паттерне. Оба предыдущих раза, когда появлялся промо-материал франшизы, биткоин стоял перед масштабным ралли.


Теперь ситуация повторяется: BTC торгуется примерно на $70 тыс. и ищет направление. Первый трейлер «Дюны» вышел осенью 2020 года — тогда монета стоила около $10 тыс. В течение следующих месяцев биткоин взлетел до $64 тыс «Дюны 2» появилось весной 2023-го, когда BTC консолидировался в районе $27-28 тыс. перед очередным бычьим забегом.

Четвертый халвинг произошел 20 апреля 2024 года, а 6 октября 2025-го биткоин установил новый абсолютный максимум — $126 198. Именно это заметил криптотрейдер Kaleo в своем посте в X. Его твит разошелся тысячами репостов:

«Релизы трейлеров к «Дюне 1» и «Дюне 2» оба происходили на дне медвежьих рынков. Каждый раз после этого биткоин устраивал бычьи забеги, которые приводили к новым историческим максимумам и длились годами. Сегодня вышел трейлер к «Дюне 3″. Запускаем снова, турбо!».

Тизер вышел ровно в день, когда биткоин коротко взлетел до $75 912 — шестинедельного максимума — после чего откатился ниже $75 тыс. Сейчас монета торгуется примерно на $70 400, что примерно на $13 800 ниже, чем год назад.


Данные: Х

Премьера фильма назначена на 18 декабря 2026 года. Следующий халвинг биткоина ожидается в первой половине 2028-го на блоке №1 050 000. То есть до конца 2026-го рынок будет входить в фазу между двумя халвингами — традиционно самую активную часть цикла. От халвинга 2024 года до октябрьского пика 2025-го BTC вырос на 100% — значительно меньше, чем в предыдущих циклах, что аналитики связывают с появлением институционального капитала.

Кстати, два первых фильма Вильнева в совокупности собрали $1,12 млрд в мировом прокате и получили восемь «Оскаров» из 15 номинаций. 18 декабря 2026 года «Дюна 3» выходит в один день с «Мстителями: Судный день», и уже обсуждается возможный «Барбенгеймер-эффект» — неофициальное название события «Dunesday».

Интересно будет соотнести эти даты с графиком движения биткоина. Конечно, «индикатор Дюны» — это не технический анализ и не торговый сигнал. Но крипторынок давно работает на нарративах, и этот — с конкретными цифрами за плечами — явно не собирается исчезать.

Источник: Х (CryptoKaleo)

