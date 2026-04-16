Громко и смертоносно: "Дюна 3" поразила CinemaCon 7-минутной сценой жестокой битвы

Режиссер Дени Вильнев и трое его звезд — Тимоти Шаламе, Зендая и Джейсон Момоа — вышли на сцену в Лас-Вегасе, чтобы представить семиминутный отрывок со сцены открытия «Дюны: Часть 3». Все становится жестоким, громким и смертоносным очень быстро.





Тимоти Шаламе, кажется, прочно укоренился на троне Падишах-Императора — но, как ясно дает понять новые захватывающие кадры, управление галактикой стоит дорого. Особенно если это означает, что нельзя сбежать на закат с женщиной, которую на самом деле любишь — Чани (Зендая), — и взамен приходится быть прикованным к браку по политической необходимости с принцессой Ируланой в исполнении Флоренс Пью. И к тому же твои последователи развязали джихад от твоего имени, из-за чего количество жертв возрастает до головокружительных высот.

«Дюна: Часть 3» разворачивается спустя 17 лет после предыдущей части. Шаламе рассказал, что его Пол превратился в «свое худшее видение самого себя». В одном из моментов отрывка персонаж Момоа говорит Полу:

«Ты завоевал галактику. Ты уничтожил тысячи миров. Думаю, ты давно вышел за пределы любого искупления».

Несмотря на то что жизнь Пола усложнилась, а его власть над фременами приобрела более токсичный характер, «Дюна: Часть третья» обещает тот же эпический размах, что и две предыдущие части франшизы. Очевидно, Вильнев умеет превращать непроницаемый и заведомо сложный литературный материал в нечто действительно кинематографическое и увлекательное.





.

В третьей части возвращаются многие актеры из предыдущих фильмов — Ребекка Фергюсон, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем, — а некоторые исполнители, в частности Аня Тейлор-Джой, получили значительно больше экранного времени. Появились и новые персонажи: Роберт Паттинсон в роли злодея Сайтала, а также один примечательный возвращенный персонаж — Момоа, воскресший как голая.

Warner Bros. сделала все возможное с «Дюной» как финалом своей презентации на CinemaCon. Студия вывела на сцену десятки фрименов — часть из них спускалась с потолка на тросах — прежде чем Вильнев вышел представлять материалы из «Дюны 3». Вильнев намекнул, что «Часть 3» поведет историю в новом направлении.

«Я не хотел идти по собственным следам, — сказал он. — «Я хотел сделать что-то новое».

Режиссер охарактеризовал первую часть как «более медитативную и созерцательную», вторую — как «военный фильм». Учитывая это, третью он называет триллером. «Она более насыщена экшеном, более быстрая по темпу и более эмоциональная». Вильнев также с теплотой рассказал о завершении десятилетнего пути экранизации франшизы «Дюна».

«Для меня это было довольно волнительным — собрать их раз последний перед камерой и попрощаться с Полом и Чани в пустыне. Мы стали словно маленькой семьей. Это были 10 лет нашей жизни».

Шаламе отметил, что «вырос» на съемочной площадке этих фильмов, и назвал работу с Вильнёвом «глубокой честью, если не самой большой честью в моей карьере«, добавив, что режиссер «находится на совершенно другом уровне».

«Это фильм о цене власти и о том, как герой может стать именно тем монстром, которого он должен был остановить», — добавил Вильнев.

Вильнев, который вскоре займется съемками нового фильма о Джеймсе Бонде, пообещал, что «Дюна: Часть третья» доведет арку Пола до удовлетворительного завершения. Это не обязательно означает счастливый конец.

Фильм является экранизацией второго романа Герберта — «Мессия Дюны» — и снимался в Будапеште и Абу-Даби с июля до ноября 2025 года. Ханс Циммер возвращается как композитор, а оператором впервые в серии стал Линус Сандгрен, который заменил Грейга Фрейзера из-за его занятости на байопиках о The Beatles.

Примечательно, что премьера запланирована на тот же день, что и «Мстители: Судный день», и оба Шаламе и Роберт Дауни-младший уже шутят о потенциальном эффекте «Дюнесберга». «Дюна: Часть третья» выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.





Источник: Variety