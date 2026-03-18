Ребекка Фергюсон в "Дюна 3" получила всего одну сцену

Катерина Левицкая

Ребека Фергюсон в "Дюна 3" отримала лише одну сцену

Актриса Ребекка Фергюсон возвращается к роли Леди Джессики и матери Пола Атрейдеса в «Дюна 3», однако это появление на экране будет чрезвычайно коротким.


По словам Фергюсон, Дени Вильнев отвел в «Дюна 3» для нее всего одну сцену. Хотя это больше того, на что она надеялась: изначально актриса думала, что вообще не появится в продолжении.

«У меня нет никаких замечаний, сценарий замечательный. Но мой путь был в первом и втором фильмах», — рассказала актриса в подкасте Happy Sad Confused. «Я не думала, что Джессика будет в третьем. А потом Дэни сказал: «Мне нужна одна сцена» и я ее получила».

Фергюсон добавила, что даже пережила синдром FOMO — страх упущенной возможности, но потом приняла все как должное.

«Это было странное ощущение, заходить на съемочную площадку, которую ты так хорошо знаешь, и знать, что ты в этом не участвуешь. Было много страха упущенной возможности. И в конце концов принятие. Ты просто должна служить».

Актриса не раскрыла сцену, но, судя по трейлеру, это короткий разговор Джессики с Полом, в котором та сообщает сыну, что его отец «никогда бы не начал войну». Напомним, что события «Дюна 3» происходят через 17 лет после второго фильма, где персонаж Шаламе уже предстает в роли императора Арракиса.


Вильнев, который в третий и последний раз вернулся к режиссуре франшизы «Дюна», собрал звездный актерский состав: кроме Фергюсон и Шаламе, свои роли в третьем фильме повторяют Зендея (Чани), Флоренс Пью (Ирулан), Хавьер Бардем (Стилгар) и Джейсон Момоа (клон Дункана Айдахо). Появляются и новички в составе Роберта Паттинсона, который играет злодея из книг Скайтейла, а также Аня Тейлор-Джой, которая после короткого камео, получила полноценную роль Алии Атрейдес.

Фильм с официальным названием «Дюна: Часть третья» выйдет в кинотеатрах 18 декабря. Вчера Warner Bros. представила официальные постеры персонажей и первый трейлер. Что касается Фергюсон, то экранного времени в других проектах актрисе хватает: с ее участием уже 20 марта на Netflix выйдет фильм «Острые козырьки», а летом ждем релиз третьего сезона «Бункера».

Источник: The Playlist

