«Двотижнева лояльність»: З 1 липня почали діяти нові тарифи на паркування в центрі Києва, але до 16 липня інспектори не будуть штрафувати водіїв





Із 1 липня 2021 року у Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць. Про це йдеться у розпорядженні КМДА №1459. Згідно з документом, у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год, а в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки «Київ Цифровий», «Приват 24», Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay. У вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.

При цьому за словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, перші два тижні (тобто з 1 по 16 липня), інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами.

«Інспекція з паркування починає роз’яснювальну кампанію, щоб водії могли дізнатися про нові правила, зрозуміти їх, встановити додатки і розібратися в новій системі оплати. Якщо інспектор виявить авто, власник якого не сплатив за паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з роз’ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Там вказані офіційні тарифи на паркування відповідно до зон у місті, чітко прописані додатки та сайти, через які можна здійснити оплату, а також QR-код, через який можна зайти на parking.kyiv.digital і отримати всі необхідні підказки. Такий період лояльності триватиме два тижні – із 1 до 16 липня».

Заступник голови КМДА також наголосив, що всі майданчики будуть обладнані інформаційними табличками, на яких буде вказано чинний тариф у визначеному місці, а також QR-код для зручного переходу до механізму оплати.

«Ми налаштовані звільнити вулиці нашого міста від нелегальних паркувальників. І зробимо це через механізм повної цифровізації послуги. Тільки офіційно, тільки через додаток, ніякої готівки з рук у руки», – заявив Костянтин Усов.

Він також підкреслив, що дохід міста від паркування буде спрямований до спеціального фонду міського бюджету, з якого фінансуватиметься насамперед розвиток громадського транспорту, вдосконалення схем дорожнього руху та підвищення безпеки киян на вулицях міста.

Джерело: КМДА