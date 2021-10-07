Голова Держекоінспекції Андрій Мальований взяв участь у обговоренні проблеми утилізації вживаних авто, під час якої також наголосив на негативному впливі транспорту на довкілля внаслідок використання неякісного пального.

«Держекоінспекція, розпочавши цьогоріч лабораторний контроль за якістю продукції на АЗС, постійно виявляє невідповідність пального технічному регламенту. Така паливно-мастильна продукція сприяє збільшенню викидів у повітря, поглиблюючи кліматичні зміни», — зауважив Андрій Мальований.

Однак негативний вплив авто не обмежується лише часом його експлуатації.

«Потрапляючи на сміттєзвалища вживані автомобілі спричиняють забруднення ґрунту свинцем, іржею, відпрацьованими мастилами. В Україні лише 5% автовласників віддають свої автівки на утилізацію. Протягом 2020 року утилізовано лише 13 тисяч авто. Решта забруднює довкілля на звалищах», — додав Андрій Мальований.

За словами посадовця, відсутність розгалуженої мережі центрів для здачі та знешкодження старих авто, необхідність доплачувати за знищення машини не стимулюють водіїв утилізувати вживані авто згідно з вимогами законодавства. Відповідно такий бізнес і не є високоприбутковим.

Голова ДЕІ підкреслив, що для розв’язання проблеми не потрібно вигадувати нові рішення. Європейський Союз давно застосовує апробовані механізми для стимулювання утилізації відпрацьованих авто, серед яких:

доплати автовласникам при купівлі нового авто після належної утилізації старого;

стягнення утилізаційного збору після закінчення експлуатації автівки;

високі штрафи для тих, хто порушує норми утилізації авто;

розширена відповідальність виробника автомобілів, який має попіклуватися про подальше знешкодження відпрацьованого товару.

«В Україні важливим кроком до налагодження системи поводження з відходами відповідно до європейських вимог є ухвалення законопроекту №2207-1д, який вже прийняли в першому читанні. Серед іншого, передбачена розширена відповідальність виробника за вживані авто та шини», — додав Андрій Мальований.

Цікаво, що «Укрпошта» вже вирішила розпродати на ProZorro понад 1600 непридатних до роботи автомобілів, що не використовуються підприємством більше 10 років.

Всього з початку 2021 року на українські номери перейшли 355,6 тис. вживаних автомобілів, завезених з інших країн, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 4,7 раза більше, ніж кількість реалізованих в країні нових легкових авто за той самий період.

Зазначимо, що український автопарк — найстаріший в Європі, середній вік легкових автомобілів в країні — 22,7 років, в ЄС — 10,8 років.

Джерело: Державна екологічна інспекція України