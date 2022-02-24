Держспецзв’язку: повідомлення про відключення мобільного звʼязку та інтернету — фейк. Продовжуються кібератаки на урядові сайти та банки

У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету — ця інформація не відповідає дійсності, повідомляють у Держспецзв’язку.

Мобільний звʼязок та інтернет

Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

Наразі в Україні дійсно фіксують значні перебої в роботі інтернет-провайдерів та провайдерів мобільного зв’язку. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені, пояснюють у Держспецзв’язку.

Команда Держспецзв’язку просить здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Альтернативою голосовим дзвінкам лишаються SMS-повідомлення.

Усю актуальну та оперативну інформацію про роботу мереж можна отримувати на офіційних інформаційних каналах Держспецзвʼязку у телеграмі (https://t.me/dsszzi_official), твіттері (https://mobile.twitter.com/dsszzi) та фейсбуці (https://www.facebook.com/dsszzi/).

Кібератаки на Україну

Відучора продовжуються масштабні кібератаки на Україну — ні в якому разі не потрібно відкривати в соцмережах та месенджерах сумнівні відео та інші файли (особливо з розширенням . EXE) з неперевірених джерел, оскільки вони можуть містити шкідливе ПЗ, яке може отримати доступ до чутливих даних та вивести пристрій (комп’ютер чи телефон) з ладу.

Продовжуються атаки на сайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та інших органів влади.

Водночас активізувалися фішингові атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, а також спроби проникнення до мереж приватного та державного секторів і подальших деструктивних дій.

Команди суб’єктів забезпечення кібербезпеки, інтернет-провайдерів та ІТ-команди об’єктів критичної інформаційної інфраструктури працюють цілодобово, забезпечуючи доступність та цілісність інформаційних ресурсів.

Сьогоднішні кібератаки вже навіть не потребують детальної технічної атрибуції. Атакувальники, особливо не ховаючись, використовують для фішингових розсилань та DDоS-атак бот-мережі, які нашими спецслужбами однозначно ідентифікуються як пов’язані зі спецслужбами країни-агресора.

Рекомендації для ІТ-служб у зв’язку з кібератаками на українські вебресурси