Диджитализация для пенсионеров: оплатить коммуналку можно будет через телефон или почтальона





Кабинет министров Украины поддержал (но не принял) постановление, которое облегчает оплату коммунальных услуг во время карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, именно люди в возрасте старше 60 лет являются наиболее уязвимыми к болезни, и поэтому им рекомендуется оставаться дома.

Чтобы оградить пенсионеров от необходимости ходить в банки для оплаты коммунальных услуг, Кабмин разработал дополнительные инструменты для совершения коммунальных платежей пожилыми людьми, которые не могут оплачивать онлайн. В частности, для пенсионеров хотят внедрить дополнительные варианты оплаты коммуналки через звонок в банк или через почтальона (если пенсии получаются в отделении компании «Укрпошта»).

«Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов», — было сказано в заявлении Кабмина от 7 апреля.

В пояснениях правительства также было сказано, что получатели пенсий и пособий смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

Вместе с тем, 8 апреля Кабмин принял решение поддержать постановление, но не принимать его в целом, а направить на доработку. Дело в том, что нерешенными остаются вопросы безопасности почтальонов и безопасности осуществления операций оплаты платежей по телефону. Эти вопросы теперь предстоит доработать совместно усилиями Минсоцполитики, МВД и компании «Укрпошта».

Источник: КМУ, hromadske