Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro — новый лидер теста AnTuTu

Обновленный рейтинг AnTuTu содержит информацию о результатах тестирования будущего флагманского смартфона Oppo Find X8 Pro. Эта модель работает на еще неанонсированном чипсете Dimensity 9400. И этот чип демонстрирует высокую производительность — фактически, самую высокую в рейтинге AnTuTu.

Согласно предварительным утечкам, процессор Dimensity 9400 содержит одно мощное ядро Cortex-X5 с частотой до 3,4 ГГц, три производительных ядра Cortex-X4 с частотой до 3,3 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720 с частотой до 2,4 ГГц. Чип производится компанией TSMC по нормам 3-нанометрового техпроцесса N3E.

Итак, этот чип в составе смартона Oppo Find X8 Pro продемонстрировал в тесте AnTuTu результат 2 880 558 баллов. Этот показатель значительно превышает результаты, которые продемонстрировали процессоры Snapdragon 8 Gen 3 или даже Apple M4 (хотя AnTuTu не рекомендует проводить сравнение между различными платформами).

На прошлой неделе процессор Dimensity 9400 в составе стандартной модели Oppo Find X8 прошел тестирование в пакете Geekbench. Там он продемонстрировал результат 2876 баллов в одноядерном режиме и 8987 баллов в многоядерном режиме. Для сравнения, будущий чип Snapdragon 8 Gen 4 ранее показал результаты 2884 и 8840 баллов, соответственно.

Официальный анонс процессора Dimensity 9400 ожидается в начале октября.

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Источник: gsmarena

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