12 ядер против 24: Новый Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake бросает вызов i9-14900K

В сети появились результаты тестов производительности процессора Intel Core 9 273PQE, который принадлежит к линейке Bartlett Lake. Чип засветился в тесте PassMark и, несмотря на меньшее количество ядер, показал довольно приличные результаты, которые заставляют присмотреться к нему повнимательнее.





Новый процессор Intel Core 9 273PQE использует только производительные ядра (P-Core) — без энергоэффективных E-Core. Максимальная конфигурация включает 12 ядер и имеет теплопакет до 125 Вт. И хотя это выглядит скромно на фоне современных флагманов, результаты тестов говорят о высокой производительности.

В многопоточном тесте PassMark Core 9 273PQE набрал 45 427 баллов. Это приблизительно на 22% меньше, чем в Intel Core i9-14900K, но есть важный нюанс — у флагмана вдвое больше ядер (24 ядра / 32 потока против 12 / 24). Фактически эти чипы существенно отличаются архитектурой:

Core 9 273PQE — 12 производительных P-ядер

Core i9-14900K — 8 P-ядер + 16 E-ядер

Хотя общее количество ядер меньше, все они мощные, и именно поэтому новинка показывает высокую производительность. В однопоточных задачах она почти на уровне топового i9, а в некоторых случаях даже соответствует ему.





Если сравнивать с Intel Core i7-14700K, то разница еще интереснее. В многопоточном режиме тестирования Core 9 273PQE отстает лишь на 12%, зато в однопоточном опережает приблизительно на 4%.

Следовательно, меньшее количество, но более сильные ядра дают очень конкурентный результат. И это при том, что формально чип имеет даже меньше ядер, чем некоторые модели Core i5.

Ранее в тестах уже появлялся 10-ядерный Core 7 253PE из этой же серии, который уверенно конкурировал с процессорами с большим количеством ядер, в частности с Intel Core i5-14400. Теперь Core 9 273PQE подтверждает эту тенденцию: ставка на мощные P-ядра работает.

Стоит заметить, что линейка Bartlett Lake ориентирована не на массовый рынок, а на встроенные системы. То есть в обычных ПК такие процессоры официально не планируют продавать, по крайней мере пока.

Несмотря на это, результаты выглядят многообещающе. Такой подход хорошо подходит как для тяжелых вычислений, так и для игр, где сильная производительность одного ядра часто важнее общего количества потоков.

Источник: wccftech