Европейские версии Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+, которые также продаются в Украине, снова получили отдельную аппаратную конфигурацию. Вместо глобального чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 здесь используется Samsung Exynos 2600. И, похоже, это решение бьет по автономности.





В отличие от этих двух моделей, Samsung Galaxy S26 Ultra во всех регионах поставляется именно с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Производитель позиционирует Exynos 2600 как флагманский процессор с современным 2-нм техпроцессом, который на 30% холоднее предшественника. Но реальные тесты показывают другую сторону медали.

В прошлом модели Galaxy с процессорами Exynos уже не раз уступали Snapdragon-версиям в производительности и времени работы. Новое сравнение подтверждает эти опасения. По данным теста, при кодировании видео в 4K Exynos 2600 перегревается, а в повседневных сценариях потребляет больше энергии.

Наибольшая разница проявляется в привычных задачах: прокрутка лент в TikTok и X заметно быстрее «съедает» заряд аккумулятора. Даже в приложениях вроде Google Maps потребление энергии в Exynos немного выше.





Результат сравнения довольно ощутимый. Европейский Galaxy S26 с чипом Exynos 2600 работает только 6 часов 48 минут, тогда как версия со Snapdragon 8 Elite Gen 5 выдерживает 9 часов 26 минут. Разница превышает 2,5 часа или около 28%.

Вопрос производительности процессора пока остается открытым, ведь детальные тесты еще впереди. Но уже сейчас видно, что энергоэффективность стала слабым местом новой платформы для европейского рынка.

Источник: notebookcheck