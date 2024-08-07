Snapdragon 8 Gen 4 засветился в Geekbench: +30-35% производительности CPU

Как ожидается, следующий флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен в октябре этого года. По слухам, серия Xiaomi 15 станет первой, которая будет использовать этот чип. Утверждается, что новая SoC предложит исключительную производительность GPU. А теперь появились первые результаты тестирования в Geekbench для Snapdragon 8 Gen 4.

В одноядерном режиме тестирования этот процессор продемонстрировал результат 2884 балла, а в многоядерном — 8840 баллов. По сравнению с предшественником Snapdragon 8 Gen 3 прирост производительности составляет 35% для одноядерного режима и 30% — для многоядерного режима тестирования. Для сравнения в качестве эталона использовался смартфон Xiaomi 14, который набрал 6810 баллов в многоядерном режиме и 2125 баллов в одноядерном. Пока что ничего не известно о производительности GPU.

Есть вероятность, что фактический прирост производительности у Snapdragon 8 Gen 4 может быть еще существеннее, поскольку ранние сравнительные тесты часто проводятся на предсерийных образцах, которые все еще нуждаются в доработке.

Ходят слухи, что Qualcomm использует в Snapdragon 8 Gen 4 собственную архитектуру CPU Nuvia для своих кластеров вычислительных ядер и конфигурацию 2+6. Основной производительный кластер из двух ядер работает на тактовой частоте 4,09 ГГц, тогда как более эффективный кластер из шести ядер имеет тактовую частоту 2,78 ГГц. Чип также содержит графический процессор Adreno 830. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 вероятно производится по 3-нм техпроцессу TSMC.

Источник: gsmarena