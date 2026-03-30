Новости Устройства 30.03.2026 comment views icon

Первые тесты AMD Ryzen AI 7 445 разочаровали: хуже Core Ultra 7 256V и едва опережает Ryzen AI 5 340

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Перші тести AMD Ryzen AI 7 445 розчарували: гірше за Core Ultra 7 256V та ледь випереджає Ryzen AI 5 340

Новые процессоры серии Ryzen AI 400 уже массово появляются в ноутбуках, и в сети уже можно найти первые тесты AMD Ryzen AI 7 445. И они свидетельствуют, что не все обновления оказались такими уж и обновлениями. AMD представила AMD Ryzen AI 7 445 как решение высшего класса, но тесты показывают другую картину.


Несмотря на название, Ryzen AI 7 445 фактически выглядит как ребрендинг более доступного AMD Ryzen AI 5 340. Ноутбуки с этим чипом уже продаются, в частности в моделях вроде Lenovo Yoga 7 2-in-1 16. Именно они и дают показания о том, прирост производительности минимальный.

В «сырой» вычислительной мощности новинка лишь немного опережает Intel Core Ultra 7 256V, причем уступает ему по энергоэффективности. В графике ситуация еще хуже — интегрированное видеоядро показывает значительно более слабые результаты. Фактически уровень производительности Ryzen AI 7 445 почти полностью совпадает с Ryzen AI 5 340, который имеет более низкое позиционирование и стоит дешевле.


Технические характеристики лишь подтверждают это. Оба процессора имеют почти одинаковую аппаратную основу и демонстрируют похожие результаты в тестах. Наиболее противоречивый момент — конфигурация ядер. Ryzen AI 7 445 стал первым в линейке Ryzen AI 7 с лишь 6 ядрами (2x Zen 5 и 4x Zen 5c) вместо привычных 8.

Более того, новый чип получил в два раза меньший кэш L3 по сравнению с Ryzen AI 5 340. В итоге возникает логичный вопрос: оправдано ли вообще позиционировать этот процессор как «семерку», если по характеристикам он ближе к серии Ryzen AI 5.

С практической точки зрения пользователь получает почти ту же производительность, но под другой маркетинговой маркировкой и с большей ценой. Если цель — сэкономить, то выбор в пользу Ryzen AI 5 340 выглядит более рациональным.

Спецпроекты
Ryzen AI 7 445 показывает, что не каждое обновление означает реальный прогресс. В данном случае разница между моделями минимальна, поэтому покупателям стоит внимательно смотреть не на название, а на реальные характеристики и тесты.

Источник: notebookcheck, videocardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить