«Дія» становится Open Source — Кабмин поддержал открытие кода

В дальнейшем любой разработчик сможет изучить документацию приложения, проанализировать код и особенности архитектуры, или даже разработать собственные дополнительные сервисы или микросервисы, которые можно применить для «Дії».

«Путь к лучшим цифровизированным государственным решениям лежит именно в open-source. Это помогает развивать и масштабировать продукт. Например, эстонское приложение X-Road — на его основе мы построили систему Трембита, которая отвечает за быстрый обмен данными между реестрами», — отмечают в пресс-службе «Дії».

Отмечается, что открытый код приложения «Дія» ускорит экспорт разработки в другие страны — в настоящее время по экспорту ведутся переговоры с 10 странами (в частности Замбией, Колумбией й Эквадором). В начале 2023 года первый похожий проект запустили в Эстонии — государственное приложение mRiik на базе «Дії».

«Это будет работать так: в рамках открытого кода создадут тестовую среду с тестовыми пользователями. К тому же разработчики не будут иметь доступа к реестрам, поэтому данные украинцев будут оставаться в полной безопасности», — пишут на сайте Кабмина.

В январе «Дія» отчиталась о 20 млн уникальных пользователей (немалая часть пришла именно за время полномасштабного вторжения — в феврале 2022-го насчитывалось 14 млн, а в мае 2023-го — 19 млн). Сейчас мобильная программа предлагает 14 документов и 30+ сервисов, среди которых заявка на программу єВідновлення, военные облигации, перерегистрация авто, уплата судебного штрафа или налогов и тому подобное. Вскоре должна заработать и услуга регистрации брака онлайн по видеосвязи.

В декабре прошлого года приложение получило новый дизайн — впервые за 4 года существования, а на 2024 год Минцифры анонсировала запуск Дія. Офіса, отдельного сервиса для госслужащих в «Дії», а также образовательного приложения Мрія с использованием технологий искусственного интеллекта.