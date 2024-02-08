Мінцифри та Міноборони готують електронний військовий квиток, але не в «Дії» ─ Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров одному з недавніх інтерв’ю торкнувся теми цифровізації сервісів для військових та військовозобов’язаних.

Він зазначив, що наразі Мінцифри разом з Міністерством оборони спільно працюють над запровадженням електронного військового квитка. Хоча «теоретично» це може бути військовий квиток в «Дії», оскільки для цього є певна логіка, найімовірніше його там не буде. Федоров сказав, що зараз над цим проєктом працюють окремо.

Він не став ділитися подробицями, окільки не хотів нічого зайвого «спойлерити». В цей час питання ще опрацьовується. До того ж, на його думку, «буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку».

Разом з тим Михайло Федоров сказав, що електронний військовий квиток не буде в «Дії». Також в «Дії» не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони.

«Повісток у «Дії» не буде теж», ─ вкотре наголосив Михайло Федоров.

Джерело: forbes