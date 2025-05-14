Новости Устройства 14.05.2025 в 17:59 comment views icon

DJI представила Mavic 4 Pro с камерами 6K 100/48/50 МП и большим временем полета за $2100

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Вадим Карпусь

Автор новостей

DJI представила Mavic 4 Pro с камерами 6K 100/48/50 МП и большим временем полета за $2100

В мире персональных дронов появился новый претендент на лидерство — DJI Mavic 4 Pro. Компания сделала существенный шаг вперед по сравнению с предшественником, предложив улучшенную камеру, большую продолжительность полета, более высокую скорость и уникальный подвес Infinity Gimbal, вращающийся на все 360°. Рассмотрим подробнее.

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Подвес в новом DJI Mavic 4 Pro не только способен вращаться на 360 градусов для съемки видео под разными углами. Он также может поворачиваться для съемки вертикальных видео и позволяет поднимать камеру вверх на 70° для драматических кадров.

Камеры DJI Mavic 4 Pro

На подвесе расположились сразу три камеры:

  • Основная 100-мегапиксельная камера Hasselblad с сенсором формата Four Thirds и широкоугольным объективом 28 мм. Она имеет переменную диафрагму от f/2.0 до f/11.
  • Среднефокусная камера с 1/1,3-дюймовым 48-мегапиксельным сенсором и фокусным расстоянием 70 мм (подобна Mavic 3 Pro).
  • Телефото камера с 1/1,5-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором и фокусным расстоянием 168 мм (диафрагма f/2.8). Это существенное улучшение по сравнению с 12-мегапиксельным 1/2-дюймовым сенсором в 3 Pro.

DJI обещает одинаковую передачу цветов во всех трех модулях, поэтому монтаж видео будет проще. Камеры поддерживают 10-битные профили D-Log, D-Log M и HLG, а также снимают видео в формате HDR 4K/60p с динамическим диапазоном не менее 13 стопов.

DJI представила Mavic 4 Pro з камерами 6K 100/48/50 МП та більшим часом польоту за $2100
Камеры DJI Mavic 4 Pro

Основная камера поддерживает запись в 6K/60p и обеспечивает до 16 стопов динамического диапазона. Для замедленных кадров доступен режим 4K/120p на основной и среднефокусной камерах, и 4K/100p на телефото камере.

Дополнительно DJI Mavic 4 Pro оснащен шестью камерами типа «рыбий глаз» с поддержкой съемки в условиях слабого освещения для навигации.

Для передачи видео служит новая система DJI O4+, которая поддерживает сигнал на расстоянии до 41 км. Если держаться в пределах 30 км, можно получить видео HDR в 10-битном качестве.

Летные характеристики

БПЛА получил два процессора, которые отвечают за навигацию и избежание столкновений. Система обнаруживает препятствия во всех направлениях даже при скорости 65 км/ч. При хорошем освещении дрон может ориентироваться в пространстве даже без GPS. Система ActiveTrack 360° позволяет следить за объектами, даже если они частично скрыты, и узнавать транспорт на расстоянии до 200 метров.

DJI представила Mavic 4 Pro з камерами 6K 100/48/50 МП та більшим часом польоту за $2100
Характеристики DJI Mavic 4 Pro

Автономность обеспечивает новый аккумулятор емкостью 95 Вт-ч. Благодаря ему дрон может находиться в воздухе до 51 минуты — это на 8 минут больше, чем у Mavic 3 Pro. Максимальная скорость достигает 90 км/ч.

DJI представила Mavic 4 Pro з камерами 6K 100/48/50 МП та більшим часом польоту за $2100
Автономность DJI Mavic 4 Pro

Пульт и зарядная станция

Вместе с дроном DJI представила новый пульт управления RC Pro 2. Он оснащен 7-дюймовым mini-LED экраном и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятора хватает на 4 часа работы. Для записи звука можно использовать встроенный микрофон или подключить DJI Mic.

Функция DJI QuickTransfer позволяет передавать видео через приложение DJI Fly со скоростью до 80 МБ/с благодаря поддержке Wi-Fi 6 — даже когда дрон уже сложен в сумке. Можно также передавать данные через кабель USB-C.

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Дополнительно предлагается новая зарядная станция Parallel Charging Hub, которая заряжает до трех батарей одновременно. Она распределяет энергию так, чтобы сначала быстро зарядить самую разряженную батарею, а затем — все вместе. Одна батарея заряжается за 50 минут, три — за 90. Хаб также может делиться энергией между батареями (брать энергию у наиболее заряженного аккумулятора и распределять между другими) или заряжать другие устройства (смартфоны, ноутбуки) как обычным павербанком мощностью до 100 Вт.

Цена DJI Mavic 4 Pro

Дрон DJI Mavic 4 Pro уже доступен для заказа в Европе. Начальная комплектация включает сам БПЛА со встроенным хранилищем 64 ГБ, батарею и базовый пульт управления DJI RC 2. Цена такого набора составляет €2100.

DJI представила Mavic 4 Pro з камерами 6K 100/48/50 МП та більшим часом польоту за $2100
Комплектация DJI Mavic 4 Pro

Набор Fly More Combo с ценой €2700 предлагает дополнительно две батареи, адаптер питания USB-C мощностью 100 Вт, зарядную станцию и сумку для переноски всего этого оборудования.

Самая дорогая комплектация Creator Combo включает дрон с хранилищем емкостью 512 ГБ, новый пульт DJI RC Pro 2, адаптер питания мощностью 240 Вт и кабель USB C-to-C. Цена этого набора составляет уже €3540.

Что интересно, дрон DJI Mavic 4 Pro не будет продаваться официально в США, вероятно, из-за торговой войны с заоблачными пошлинами между США и Китаем или другие ограничения.

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Источник: gsmarena


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