В США запретят дроны DJI — Палата представителей Конгресса приняла соответствующий закон

Палата представителей Конгресса США приняла запрет на продажу дронов DJI в США. «Закон о противодействии беспилотникам» (Countering CCP Drones Act) является частью ежегодного законодательного акта NDAA, который распределяет оборонные расходы на оборону на следующий год.

Производитель беспилотников DJI базируется в Китае и контролирует более 70% мирового рынка беспилотников, в чем законодатели США видят угрозу. 6% акций DJI находятся в руках китайских государственных компаний, что привело к опасениям относительно рисков для национальной безопасности и шпионажа. Также успех DJI будет укреплять китайскую экономику.

«DJI представляет неприемлемый риск для национальной безопасности, пришло время избавить Америку от беспилотников, изготовленные коммунистическим Китаем», — говорит конгрессвумен Элиза Штефаник.

Текущее законодательство не запрещает использование уже приобретенных дронов DJI в Соединенных Штатах, только продажу продукции DJI в США. Вместе с тем, продукция DJI достаточно широко используется в США, и новый закон может вызвать беспокойство. Новый закон еще должен пройти Сенат и получить подпись президента.

Что касается запрета китайских товаров, госсекретарь США Энтони Блинкен недавно объяснил: «Мы сосредоточены только на наиболее чувствительных технологиях, которые могут представлять угрозу нашей безопасности. Мы не сосредоточены на прекращении или сдерживании торговли с Китаем».

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Источник: Tom`s Hardware

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