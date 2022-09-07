Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.6 Edgerunners — кроссплатформенные сохранения, доработанный гардероб и мини-игра с лошадью Геральта

Вместе с анонсом дополнения Phantom Liberty компания CD Projekt Red также выпустила и новый патч для игры Cyberpunk 2077. Обновление 1.6 Edgerunners станет последним для консолей PlayStation 4 и Xbox One, а владельцы устройств текущего поколения и далее смогут получать следующие обновления.

Патч 1.6 Edgerunners приносит новую функцию гардероба, которая позволяет менять одежду, не изменяя рейтинг брони или другие характеристики. Теперь не нужно будет выбирать между одеждой, которая лучше выглядит или обеспечивает лучшие характеристики. Также появился предварительный просмотр предметов одежды при покупке их у продавцов.

Кроме того, патч также добавляет кроссплатформенные сохранения для пользователей, которые вошли в систему. Так что можно закончить игру на PS5, а затем продолжить её на Steam Deck с того же места.

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Для игроков на ПК стал доступен инструмент REDmod. Хотя игра поддерживает моды уже более года, компания заявляет, что официальный инструмент поможет игрокам управлять модами, а также создавать и устанавливать их. REDmod позволит добавлять в игру свои собственные звуки, анимацию и сценарии.

Патч 1.6 Edgerunners также включает в себя множество небольших дополнений. Xbox Series S получает настройку режима производительности от Series X, что обеспечит частоту 60 кадров в секунду при сохранении разрешения между 800p и 1080p. Для поклонников игры The Witcher теперь есть внутриигровой аркадный автомат, который позволяет запускать игру с лошадью Геральта. Дополнительно в обновление добавлен контент, в том числе «новое оборудование и новые функции фоторежима», связанный с грядущим мультсериалом Cyberpunk: Edgerunners, премьера которого состоится на Netflix на следующей неделе.

Новый патч 1.6 Edgerunners уже доступен для загрузки. Версия Xbox Series X имеет объём 39,6 ГБ.

Источник: The Verge