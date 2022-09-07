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CD Projekt Red анонсировала Phantom Liberty — первое сюжетное дополнение Cyberpunk 2077, релиз которого запланирован на 2023 год

CD Projekt Red анонсировала Phantom Liberty — первое сюжетное дополнение Cyberpunk 2077, релиз которого запланирован на 2023 год

Компания CD Projekt Red анонсировала выход первого крупного дополнения к игре Cyberpunk 2077. Оно получило название Phantom Liberty и выйдет в 2023 году.

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CD Projekt Red описывает Phantom Liberty как новый «шпионский триллер» для Cyberpunk 2077, действие которого будет происходить в новом районе Night City. Опубликованный трейлер не содержит много деталей. Но всё же кое-что почерпнуть из него можно. Так, персонаж игрока V даёт клятву «верно служить Новым Соединенным Штатам Америки», в то время как голос Джонни Сильверхенда убеждает, что это была плохая идея. Актёр Киану Ривз подтвердил в прямом эфире Night City Wire, что он вернется, чтобы озвучить Джонни в новом дополнении. Также трейлер демонстрирует небольшой фрагмент геймплея.

Дополнение Phantom City будет доступно для версий Cyberpunk 2077 для Google Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X и ПК, но, по-видимому, не для версий игры для PlayStation 4 и Xbox One. Новый патч 1.6 для игры, известный как Edgerunners Update, станет последним обновлением для версий Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One. Патч Edgerunners назван в честь его привязки к мультсериалу Netflix, который выйдет на следующей неделе.

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Игра Cyberpunk 2077 вышла в конце 2020 года, но содержала большое количество ошибок. Большую часть следующего года разработчики потратили на их исправление и оптимизацию игры, что задерживало работу над дополнением.

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Источник: polygon


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