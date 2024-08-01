Новости Авто 01.08.2024 в 12:22 comment views icon

Для защиты от подделок: с 1 августа сервисные центры МВД выдают водительские удостоверения с QR-кодом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Для защиты от подделок: с 1 августа сервисные центры МВД выдают водительские удостоверения с QR-кодом

С сегодняшнего дня сервисные центры МВД начали выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств с дополнительной защитой от подделок.

Согласно постановлению Кабмина №1358, документы получили новые элементы защиты:

  • QR-код в правом нижнем углу
  • Маркировочный элемент из трех букв и шести цифр

QR-код будет ссылаться на соответствующий электронный сервис, размещенный на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД, и позволит проверить информацию, внесенную в бланк свидетельства, а также получить подтверждение его действительности.

Старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации будут действовать до конца срока их действия, но по желанию их можно будет заменить на новые раньше.

Сейчас за использование поддельных водительских удостоверений в Украине предусмотрен штраф в 50 необлагаемых минимумов или арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет — согласно с частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

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