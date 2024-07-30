Минфин о транспортном налоге в 15% от стоимости: «Покупка авто в войну — не критическая потребность»

В Минфине считают, что военный сбор в 15% от стоимости транспорта при первой его регистрации не создаст проблемы для покупателей или авторынка в целом, а с тенизацией рынка, которую прогнозируют критики, смогут побороться правоохранительные органы.

«У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не надо покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные силы», — заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК Украина.

Он добавил, что покупка авто в воюющей стране пока «не является критической потребностью»:

«Покупка авто сейчас не является насущной критической потребностью. А для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС».

Согласно законопроекту, который Кабмин подал в Раду 18 июля, предусмотрено увеличение поступления налогов до 140 млрд гривен — путем увеличения ставки военного сбора до 5% (сейчас 1,5%) и обязательства ФЛП третьей группы платить 1% сбора, а также пересмотром размера акцизов и применения военного сбора в размере 15% при первой регистрации легкового авто.

Ранее Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что если налоги не повысить, то военные рискуют остаться без обеспечения уже в конце сентября.

Марченко тем временем напомнил, что Украина ежемесячно тратит на сектор безопасности и обороны 166 млрд гривен, а ежедневно — в среднем 5,6 млрд гривен.