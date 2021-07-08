До 2025 года Stellantis вложит более 30 млрд евро в электрификацию моделей, все 14 брендов компании (Fiat, Dodge, Opel, Peugeot и др.) вскоре анонсируют новые электромобили с запасом хода 500-800 км





Компания Stellantis представила комплексную стратегию по переходу на использование электрических силовых установок. Планируется, что доля автомобилей с низким уровнем вредных выбросов (low emission vehicles, LEV) в ассортименте Stellantis будет неуклонно расти и к 2030 году превысит 70% от общего числа продаваемых компанией в Европе легковых автомобилей, что на 10% превышает существующие в настоящее время в отрасли прогнозы общей структуры рынка. Ожидается, что в США доля LEV в ассортименте легковых автомобилей и легких пикапов Stellantis к 2030 году превысит 40%.

Для реализации этой стратегии Stellantis планирует осуществить до 2025 года инвестиции в объеме свыше 30 млрд евро в разработки электрических силовых установок и соответствующего программного обеспечения. Компания остается приверженной планам укрепления своего лидерства на рынке коммерческой техники в Европе и усиления позиций в Северной Америке, при этом планируя выйти на позиции мирового лидера на рынке коммерческих автомобилей с электрическими силовыми установками. Используя знания и синергетический эффект, внедрение технологий электрификации для коммерческой техники будет в течение следующих трех лет распространено на всю продуктовую линейку во всех регионах, включая появление до конца 2021 года среднеразмерных фургонов на водородных топливных элементах.

Дорожная карта Stellantis по переходу на электрическую энергию охватывает всю цепочку создания стоимости. Стратегия компании по обеспечению электромобилей аккумуляторными батареями предусматривает обеспечение к 2025 году емкостей, превышающих 130 гигаватт-часов (ГВтч), а к 2030 году – превышающих 260 ГВтч. Запрос на батареи для электромобилей и их компоненты будет удовлетворен пятью «гигафабриками» в Европе и Северной Америке, а также дополнительными контрактами на поставку и партнерскими проектами, которые смогут стабильно обеспечивать общий требующийся объем.

Stellantis подписала меморандумы о взаимопонимании с двумя партнерами в Северной Америке и Европе, занимающимися производством литиевого геотермального солевого раствора, чтобы обеспечить устойчивые поставки лития, считающегося наиболее критичным с точки зрения доступности сырьем для батарей, а также для того чтобы иметь возможность интегрировать литий в цепочку поставок, которая будет сформирована. В дополнение к стратегиям обеспечения поставок, технический опыт Stellantis и синергия в производстве позволят снизить себестоимость аккумуляторных батарей.

Планируется, что за период с 2020 по 2024 год себестоимость аккумуляторных батарей для электромобилей будет снижена более чем на 40%, а к 2030 году – еще на 20%. В снижении себестоимости будут учитываться все аспекты – общая оптимизация батареи, упрощение формата модулей, увеличение размера ячеек и улучшение химического состава аккумуляторов. Компания также намерена максимально увеличить срок службы аккумуляторных батарей за счет ремонта, восстановления, вторичного использования и переработки, а также обеспечить устойчивую систему, в которой первоочередное внимание будет уделено потребностям клиентов и проблемам окружающей среды.

Доступность автомобиля остается приоритетом для Stellantis, и компания рассчитывает к 2026 достичь показателя общих затрат на владение электромобилем, эквивалентных затратам на владение автомобилем с ДВС. Переход на электрические силовые установки – не единое решение «на все случаи жизни» в планах Stellantis. Каждый из принадлежащих компании четырнадцати культовых брендов стремится предложить полностью электрические решения, которые были бы лучшими в своих классах, но сделать это образом, соответствующим ДНК именно этого бренда.

Stellantis обнародовала набор лозунгов, которые выражают уникальный подход каждого из брендов к переходу на использование электрической энергии:

Abarth – «Разогревать людей, но не планету» (“Heating Up People, But Not the Planet”)

Alfa Romeo – «С 2024 года Alfa становится Alfa e-Romeo» (“From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”)

Chrysler – «Чистые технологии для нового поколения семей» (“Clean Technology for a New Generation of Families”)

Citroën – «Citroën Electric: благополучие для каждого!» (“Citroën Electric: Well-Being for All!”)

Dodge – «Взрывать улицы… А не планету» (“Tear Up the Streets… Not the Planet”)

DS Automobiles – «Искусство путешествовать. Крупным планом» (“The Art of Travel, Magnified”)

Fiat – «” Зелено” лишь то, что “зелено” для всех» (“It’s Only Green When It’s Green for All”)

Jeep – «Свобода с нулевыми вредными выбросами» (“Zero Emission Freedom”)

Lancia – «Самый элегантный способ защитить планету» (“The Most Elegant Way to Protect the Planet”)

Maserati – «Лучшее в роскошной мощности. Теперь – с электроэнергией» (“The Best in Performance Luxury, Electrified”)

Opel/Vauxhall – «Теперь «крутой» — значит «зеленый»!» (“Green is the New Cool”)

Peugeot – «Превращая мобильность эпохи устойчивого развития в эпоху качества» (“Turning Sustainable Mobility into Quality Time”)

Ram – «Создан служить устойчивому развитию планеты» (“Built to Serve a Sustainable Planet”)

Коммерческая техника – “Мировой лидер в электрической коммерческой технике» (“The Global Leader in e-Commercial Vehicles”)

Запас хода и быстрая зарядка – ключевые факторы, способствующие повсеместному признанию BEV потребителями. Stellantis решает эту задачу с помощью BEV, которые будут иметь запас хода 500-800 км, а скорость быстрой зарядки будет лучшей в своем классе – энергию, достаточную для того, чтобы пройти 32 км, автомобиль будет получать за минуту.

Stellantis предложит полноценный пакет упрощающих владение электромобилем решений для частных лиц, предприятий и клиентов-операторов автопарков. Усилия компании в этом направлении будут включать обеспечение повседневных предложений по смарт-зарядке с использованием энергии, получаемой из экологически чистых источников, подключение к существующим партнерским программам для расширения возможностей зарядки, а также ускорение интеллектуального использования электросетей.

Компания также рассчитывает удовлетворить потребности своих разнообразных клиентов, поддерживая развитие сетей быстрой зарядки по всей территории Европы, которому способствует меморандум о взаимопонимании (MOU), подписанный между Free2Move eSolutions и Engie EPS. Цель этого шага заключается в том, чтобы создать на рынке Северной Америки бизнес-модель, аналогичную созданной Free2Move eSolutions.

В основе всех электромобилей брендов Stellantis будет лежать четыре платформы, разработанные исключительно для электромобилей. Платформы спроектированы с высоким уровнем гибкости (длина и ширина) и предусмотренной возможностью использования общих компонентов. Это обеспечивает экономию на масштабировании, поскольку каждая из платформ может поддерживать производство до двух миллионов автомобилей в год.

STLA Small (малая), обеспечивающая запас хода до 500 км

STLA Medium (средняя), обеспечивающая запас хода до 700 км

STLA Large (большая), обеспечивающая запас хода до 800 км

STLA Frame (рамная), обеспечивающая запас хода до 800 км

Линейка силовых установок включает в себя семейство из трех модулей электрического привода (EDM), объединяющих двигатель, коробку передач и инвертор. Эти EDM компактны, гибки и легко масштабируются. На основе EDM можно сконфигурировать автомобиль с передним, задним или полным приводом, а также электрическим полным приводом 4xe. Сочетание платформ, EDM и аккумуляторных батарей с высокой плотностью заряда должны обеспечить электромобилям лучшие в своем классе характеристики эффективности, запаса хода и скорости подзарядки.

Программа обновления аппаратной базы и обновление программного обеспечения по беспроводной сети продлит срок службы платформ до следующего десятилетия. Stellantis будет собственными силами разрабатывать программное обеспечение и средства управления, чтобы поддерживать характеристики, уникальные для каждого бренда.

https://youtu.be/YSzBlPN7jRQ

Аккумуляторные батареи будут адаптироваться под различные транспортные средства – от небольших батарей для городских автомобилей до аккумуляторов с высокой плотностью заряда для наиболее мощных автомобилей и грузовиков. Для удовлетворения различных потребностей клиентов, к 2024 году планируется использовать два типа аккумуляторов: вариант с высокой плотностью заряда и альтернативный вариант, не содержащий никель и кобальт. К 2026 году планируется представить первую конкурентоспособную технологию твердотельных аккумуляторов.

Stellantis в настоящее время имеет или завершает создание нескольких совместных предприятий, специализирующихся на ключевых технологиях: от электрических силовых агрегатов и электронных трансмиссий – до производства химических составляющих аккумуляторных элементов, разработки и производства цифровых приборных панелей, создания персонализированных сетевых сервисов.

Источник: Stellantis