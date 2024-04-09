«Дом дракона», который мы заслужили: Джордж Мартин выпустил новую книжку и она многим может не понравиться

Джордж Р. Р. Р. Мартин представляет новую книгу, и это, эмм… не то, чего от него ждут. Книжка-раскраска, которая была объявлена автором «Песни льда и пламени», поступит в продажу 7 мая.

Книга содержит 75 иллюстраций любимых сцен, персонажей и логотипов сериала. Мартин поделился двумя страницами в своем блоге, на них изображены Алисент Хайтауэр и Рейнира Таргариен вместе на одной, и дракон Каракс на другой.

«От конфликта между Рейнирой и Алисент до Деймона, который сжигает армию Кормильцев крабов, исследуйте время правления империи Таргариенов в Вестеросе с помощью официальной книги-раскраски «Дом Дракона». Эта книжка-раскраска, состоящая из более 75 оригинальных иллюстраций, предлагает возможность снова пережить самые драматические моменты чрезвычайно популярного шоу», — говорится в официальном сообщении на странице книги на Amazon, где она стоит $18,99.

Джордж Мартин добавляет, что загрузка двух страниц, доступных в его блоге, станет хорошим украшением для вечеринки с премьерой второго сезона «Дома Дракона» во время премьеры первого эпизода 16 июня 2024 года. Сериал является экранизацией книги Мартина «Огонь и кровь», которая описывает историю дома Таргариенов. Автор уже видел первые два эпизода и описал их как мощные, эмоциональные, сногсшибательные, сногсшибательные и очень темные.