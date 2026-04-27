Еще больше огня и крови: "Дом дракона" возвращается с новым трейлером и датой премьеры

HBO представила новый трейлер 3 сезона сериала «Дом дракона», подтвердив дату премьеры.





Ожидается, что третий сезон популярного сериала стартует уже 21 июня. Новый трейлер демонстрирует жестокие битвы, а также рождение третьего ребенка Эйгона — Маэлора. Трейлер также изображает армию Старков, которые воюют на стороне Деймона, захват Эймондом замка, Ормунда Хайтауэра во главе секты Зеленой армии и много кадров с драконами в различных битвах.

Третий сезон будет состоять из 8 эпизодов, которые будут выходить каждое воскресенье вечером на HBO и HBO Max. Сериал уже продлен на 4 сезон, который должен стать завершающим. Точной даты пока нет, но объявлено, что финальный сезон выйдет в 2028 году.

Актерский состав: Эмма Д’Арси продолжает играть королеву Рейниру, Мэтт Смит — принца Деймона, Том Глинн-Карни — короля Эйгона II, Юэн Митчелл — Эймонда, Гарри Коллетт — Джейкериса Велариона, Фабьен Франкель — Кристона Коула, Стив Туссен — лорда Корлиса Велариона.





После выхода третьего сезона «Игра престолов» вернется со вторым сезоном «Рыцаря семи королевств», премьера которого запланирована в 2027 году. Кроме этого Warner Bros. начала работу над фильмом «Игра престолов: Эйгон завоеватель».

Источник: ScreenRant