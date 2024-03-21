HBO анонсирует черно-зеленую дуэль Таргариенов в новых трейлерах 2-го сезона «Дома дракона». Премьера — 16 июня

Кого выберете вы — черную фракцию Рейниры или зеленую команду Алисенты?

HBO опубликовала сразу два видеоанонса продолжения «Дома дракона», предлагая зрителям выбрать сторону, которую они будут поддерживать в сериале. Черный трейлер посвящен принцессе Рейнире, ее дяде Деймону и войскам на Драконьем камне, а зеленый — команде из Королевской гавани, которая включает королеву Алисенту, ее отца и сыновей, короля Эйгона и принца Эймонда.

Основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» сериал «Дом дракона» рассказывает о правлении династии Таргариенов в Вестеросе почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств. В актерский состав второго сезона вошли Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ева Бест, Стив Туссент, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно, Рис Ифанс, Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл, Фиа Сабан, Джефферсон Холл и Мэтью Нидхэм. Ранее были объявлены новички — Абубакар Салим, Гейл Ранкин, Фредди Фокс и Саймон Рассел Бил.

Первый сезон «Дома дракона» выходил на HBO с 21 августа по 23 октября 2022 года: дебютная серия собрала почти 10 миллионов зрителей и стала самой большой премьерой сериала HBO в истории. Заключительный эпизод посмотрели 9,3 млн зрителей, несмотря на то, что накануне официального эфира его выложили в сеть.

Съемки продолжения стартовали на студии Leavesden Studios Warner Bros. 11 апреля 2023 года. В декабре прошлого года Джордж Р. Р. Мартин сказал, что второй сезон получил «очень темные» эпизоды, которые заставят зрителей плакать.

Второй сезон «Дома дракона» выйдет на HBO 16 июня.

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Черный трейлер

Зеленый трейлер

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