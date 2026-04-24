24.04.2026

Готовьте платки: на 15-ю годовщину "Игры Престолов" HBO выпустил эксклюзивные кадры последних дней съемок

Шадрін Андрій

Готуйте хустинки: на 15-ту річницю "Гри Престолів" HBO випустив ексклюзивні кадри останніх днів зйомок

Телеканал HBO выпустил эксклюзивные архивные кадры со съемок восьмого сезона «Игры Престолов», которые ранее не демонстрировались публике. Релиз посвящен 15-й годовщине с момента старта сериала и демонстрирует эмоциональные моменты прощания актеров со своими ролями.


Финал «Игры престолов» бросил очень длинную тень, но сегодня можно с уверенностью утверждать, что эта тень в основном развеялась. По крайней мере первый сезон «Дома Дракона» снова заставил людей говорить о Вестеросе, и даже если второй сезон привел к определенной драме с самим Джорджем Р. Р. Мартином, это еще далеко до пика жалоб на «Престолы».

Поэтому интересно, что в этот момент, когда поп-культурный статус «Престолов» снова немного вытащили на свет, HBO решил отпраздновать 15-ю годовщину сериала ранее невиданным взглядом назад на финальные моменты, снятые актерским составом для восьмого сезона. Зрители могут почувствовать закулисье финальных сцен Эмилии Кларк, Питера Динклэйджа и других звезд в их последние дни на съемочной площадке.


«Это действительно выбило меня из колеи. Знание того, что у кого-то навсегда останется определенный привкус от того, кем является Дейенерис… Я проходила по улицам Лондона в полном оцепенении, не в силах осознать, что это закончилось». — говорит Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) о своем последнем дне.

Конечно, как и в любом телевизионном производстве, конец «Игры престолов» не должен был стать концом съемок для многих актеров, поэтому здесь вы можете увидеть большое разнообразие последних сцен каждого — Эмилию Кларк во время битвы за Винтерфелл, Николая Костер-Вальдау в схватке Джейми с Эуроном Грейджоем или Питера Динклэйджа, который идет сквозь обгоревшие остатки Королевской Гавани.

«Мой последний день съемок был ощущением, будто с меня сдирают кожу. Я чувствовал, что с меня снимают что-то очень важное, и это было чрезвычайно эмоционально. Я не мог остановить слезы», — вторит Эмилии Кит Харингтон (Джон Сноу).

Конечно, то, что объединяет все эти кадры, — это то, что у каждого в той или иной степени появляются слезы на глазах, когда они размышляют о том, что такая огромная часть их жизни подходит к концу.

«Я не думаю, что сериал мог бы закончиться лучше. Мы все выложились на полную, и видеть, как каждый из нас завершает свой путь спустя столько лет совместной работы, было одновременно прекрасно и мучительно», — добавляет Николя Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер).

Опять же, это также просто удивительно приятно — вернуться ко всему этому и почувствовать, что эмоции относительно того, как закончилась «Игра престолов», на данный момент преимущественно притупились с течением времени и появлением новых хороших вещей из мира «Престолов» за прошлые годы. Этого достаточно, чтобы, возможно, позволить себе немного умилиться!

Источник: Gizmodo

