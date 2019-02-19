DOOGEE покажет на MWC 2019 модульный смартфон S90 и обновлённую линейку Y-series

На следующей неделе в Барселоне будет проходить выставка MWC 2019, посвящённая мобильным устройствам. Компания DOOGEE, как и многие другие производители, покажет на выставке свои новинки. Посетители смогут оценить модульный смартфон S90 и обновлённую линейку устройств Y-series.

Согласно имеющейся информации, смартфон DOOGEE S90 поддерживает возможность установки различных модулей, как в случае с Moto Mods. При этом для устройства будет доступен модуль, обеспечивающий поддержку связи нового поколения 5G. Всего планируется представить пять различных модулей, расширяющих функциональные возможности устройства.

Что касается технических характеристик смартфона DOOGEE S90, то аппарат оснащается дисплеем диагональю 6,18 дюйма, который поддерживает разрешение Full HD+ 2246х1080 точек. В дисплее имеется достаточно широкий вырез. Новинка несёт на борту 8-ядерный процессор, который включает 4 вычислительных ядра ARM Cortex-A53 и 4 ядра ARM Cortex-A73, работающих на частоте 2,0 ГГц (по характеристикам чип похож на MediaTek Helio P60). Процессор дополнен оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. На задней панели предлагается одиночная камера с разрешением 15,93 Мп, а на лицевой панели доступна камера с разрешением 7,99 Мп. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 5050 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 8.1 Oreo с предустановленной собственной оболочкой.

Также будет представлена обновлённая линейка смартфонов DOOGEE Y-series, ориентированная на молодёжную аудиторию. Как ожидается, на выставке MWC 2019 будут анонсированы модели DOOGEE Y7Plus, Y7, Y8 Plus, и Y8. Новинки получат более яркие и насыщенные цвета по сравнению с нынешними версиями. Также сообщается об использовании дисплеем с большим соотношением к поверхности лицевой панели. Судя по представленным изображениям, смартфоны DOOGEE Y-series модельного ряда 2019 года будут оснащены дисплеями с вырезами в верхней части. При этом будут доступны модели как с небольшими каплеобразными вырезами, так и с более широкими вырезами. На задней панели можно рассмотреть наличие двойных модулей камер. Однако более подробные технические характеристики новых смартфонов DOOGEE Y7Plus, Y7, Y8 Plus, и Y8 пока не сообщаются.

Напомним, выставка MWC 2019 будет проходить в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Источник: gizmochina