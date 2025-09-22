Doom таки запустили на вейпе — а еще на калькуляторе

Когда мы писали о сервере на вейпе, даже не могли представить, что предположение о запуске Doom на этих устройствах осуществится так быстро. Впрочем, здесь есть подвох.

Сервер, запущенный на вейпе, мог даже поддерживать небольшой текстовый сайт. Ресурсы электроники устройства, процессор и память, крайне ограничены, поэтому предсказание о запуске Doom было скорее шуткой. И действительно, игра работает на вейпе лишь номинально — встроенный экран воспроизводит ее с другого ПК. Но это тоже в определенной степени техническое достижение, с такой аппаратной базой.

Вейп Aspire PIXO достаточно мощный и дорогой (€30). Он имеет чип Puxa PY32F403XC ARM с 64 КБ оперативной памяти, 256 КБ флешпамяти и внешней SPI-памяти на 16 МБ. Также на борту есть чип Bluetooth, ЖК-экран 323х173, нагревательная спираль, вибромотор и даже микрофон.

Благодаря кастомной прошивке вейп может раздавать общий доступ к экрану через USB, что позволяет транслировать Doom или даже видео непосредственно на дисплей. Кроме прошивки, разработчик также выпустил браузерный инструмент под названием VapeCloudStreamer, который управляет доступом к экрану. Некоторые из комментаторов даже считают, что возможно создать настоящий порт упрощенной Doom на устройство. На GitHub пользователь atc1441 выложил дополнительные материалы по моду и спецификации устройства.

Запуск Doom на калькуляторе Casio состоялся не в первый раз, так что можно ограниченно говорить даже о «серийном» моде. Более того, существует страница модификации научных калькуляторов, где представлены порты Doom, мод Minecraft и даже эмулятор NES. Модинг калькуляторов Casio уже долгое время является своеобразным хобби.

Doom имеет славную историю запусков на самых удивительных устройствах. Игра успела поработать на зарядном устройстве (достаточно хорошо оснащенном), на мастурбаторе, на тесте для определения беременности, на будильнике, недавно вылетел Doom, который проработал 2,5 года непрерывно на КПК ASUS MyPal. Одним из самых экзотических «устройств» для запуска игры, пожалуй, стали кишечные бактерии. Как ни странно, Doom запустили даже на видеокарте — без остальной системы.

Игра также получила нейросетевой движок, который генерирует ее вживую. Все больше устройств получают чипы и продвинутую электронную начинку, поэтому даже трудно представить, на чем Doom выйдет в следующий раз.

Источник: VideoCardz